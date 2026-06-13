Incendio alla Real srl di Empoli: Soccorsi nove operai

Fiamme nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, nello stabilimento della Real srl, l'azienda che si occupa del trattamento di rifiuti cartacei provenienti dalla raccolta differenziata, in via Molin Nuovo a Empoli. A riportare l'episodio è Il Tirreno, secondo cui l'incendio ha reso necessaria l'attivazione delle procedure di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Empoli, il 118 con le ambulanze della Misericordia di Vinci e della Misericordia di Certaldo e il personale della Medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro. Nove lavoratori sarebbero rimasti intossicati dal fumo.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un nastro trasportatore, dove alcuni oggetti metallici, sfregando tra loro, avrebbero generato delle scintille che hanno innescato le fiamme. Tempestiva la reazione dei lavoratori che, in attesa dell'arrivo dei pompieri, hanno cercato di contenere il rogo, limitando così i danni all'impianto. Una volta giunti i Vigili del Fuoco, l'incendio è stato domato.

Una volta sul posto, il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso ai lavoratori coinvolti. Nove dipendenti, che avevano inalato i fumi dell'incendio, sono stati sottoposti alle prime cure dei sanitari. Per alcuni si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso dell'ospedale di Empoli per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, tutti sono stati dimessi.

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