Domenica a Livorno l'arrivo della nave Solidaire: a bordo 56 naufraghi, 23 sono minori soli

Approderà domani mattina, domenica 14 giugno, al porto di Livorno la nave della Ong Solidaire con 56 migranti a bordo, salvati nel corso di un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Tra loro 23 minori non accompagnati. A renderlo noto è la Prefettura di Livorno.

La nazionalità prevalente dei naufraghi è quella bangladese, ma sul ponte della nave ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani.

Le procedure di accoglienza sono state messe a punto questa mattina, nel corso della consueta riunione di coordinamento convocata in Prefettura "per definire nel dettaglio le procedure di screening volte all'identificazione e all'accertamento dello stato di salute e di vulnerabilità dei naufraghi".

Definita anche la destinazione dei migranti una volta completate le operazioni di sbarco. Gli adulti, spiega la Prefettura, sono stati destinati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno a un centro di accoglienza in provincia di Siena. I 23 minori non accompagnati saranno invece trasferiti in una struttura nella provincia di Chieti.

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