Scopre che la nonna 90enne è stata molestata da un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione della sua abitazione e lo accoltella. È quanto riporta La Nazione, secondo cui i fatti sarebbero avvenuti a Montespertoli nella prima metà dello scorso anno e avrebbero coinvolto un uomo di 62 anni, nipote dell'anziana, e un cittadino tunisino di 59 anni, operaio residente a Colle di Val d'Elsa.

Secondo quanto ricostruito, il 59enne avrebbe avuto accesso all'abitazione della donna in quanto muratore impegnato nei lavori di ristrutturazione. Approfittando, secondo l'accusa, dell'assenza di altri familiari e della condizione di vulnerabilità della 90enne, avrebbe compiuto atti sessuali contro la sua volontà. Per il 59enne con l'accusa di violenza sessuale aggravata e per il 62enne per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma.

Quando il nipote dell'anziana è venuto a conoscenza dei fatti, avrebbe affrontato l'uomo in preda alla rabbia, colpendolo con due fendenti di coltello, armato di una lama di circa 18 centimetri. Il 59enne è rimasto ferito al torace, riportando lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. L'udienza preliminare è fissata per il 7 ottobre al Tribunale di Firenze.