"Musei al Parco": ogni martedì d'estate un evento gratuito per bambine e bambini

Una novità nel panorama degli eventi estivi di Empoli, raccolti nel cartellone Uno Spettacolo d'Estate, riguarda Musei al Parco.

Dal 16 giugno al 28 luglio, ogni martedì dalle 17 alle 19 al Parco di Serravalle un'iniziativa dedicata alla scoperta della natura, della scienza e dell'arte a cura dei Musei di Empoli.

Tutti gli incontri saranno gratuiti e senza prenotazione. L'appuntamento è rivolto per bambine e bambini da 5 a 11 anni nei pressi del Green Bar. Non è necessaria la prenotazione.

La rassegna propone attività laboratoriali ed esperienze ispirate alle collezioni dei nostri musei. Un modo curioso e divertente per trascorrere i pomeriggi estivi all'aria aperta, imparando e giocando in compagnia.

Il cartellone di Musei al Parco si affianca a quella dei giovedì di Palazzo Leggenda al Parco di Serravalle, raddoppiando gli appuntamenti organizzati dal Comune di Empoli per bambine e bambini nel polmone verde della città.

IL CARTELLONE DI MUSEI AL PARCO

Martedì 16 giugno

ANIMALI DA MUSEO

Tra dinosauri e tartarughe

Martedì 23 giugno

ALLA RICERCA DI TEXTURE NEL PARCO

Martedì 30 giugno

PICCOLI DESIGNER CRESCONO

Martedì 7 luglio

ANIMALI DA MUSEO

Tra orsi e gatti

Martedì 14 luglio

BOLLE DI SAPONE TRA ARTE E SCIENZA

Martedì 21 luglio

VIAGGIO NEI COLORI

Martedì 28 luglio

TRA RITRATTI E QUADRI FIORITI

Info: Empoli Musei

Tel 0571/757067

empolimusei@comune.empoli.fi.it

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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