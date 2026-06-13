"Musei al Parco": ogni martedì d'estate un evento gratuito per bambine e bambini

Dal 16 giugno al 28 luglio al Parco di Serravalle laboratori ed esperienze su natura, scienza e arte a cura dei Musei di Empoli. Attività gratuite e senza prenotazione per bambini dai 5 agli 11 anni
Una novità nel panorama degli eventi estivi di Empoli, raccolti nel cartellone Uno Spettacolo d'Estate, riguarda Musei al Parco.
Dal 16 giugno al 28 luglio, ogni martedì dalle 17 alle 19 al Parco di Serravalle un'iniziativa dedicata alla scoperta della natura, della scienza e dell'arte a cura dei Musei di Empoli.
Tutti gli incontri saranno gratuiti e senza prenotazione. L'appuntamento è rivolto per bambine e bambini da 5 a 11 anni nei pressi del Green Bar. Non è necessaria la prenotazione.
La rassegna propone attività laboratoriali ed esperienze ispirate alle collezioni dei nostri musei. Un modo curioso e divertente per trascorrere i pomeriggi estivi all'aria aperta, imparando e giocando in compagnia.
Il cartellone di Musei al Parco si affianca a quella dei giovedì di Palazzo Leggenda al Parco di Serravalle, raddoppiando gli appuntamenti organizzati dal Comune di Empoli per bambine e bambini nel polmone verde della città.
IL CARTELLONE DI MUSEI AL PARCO
Martedì 16 giugno
ANIMALI DA MUSEO
Tra dinosauri e tartarughe
Martedì 23 giugno
ALLA RICERCA DI TEXTURE NEL PARCO
Martedì 30 giugno
PICCOLI DESIGNER CRESCONO
Martedì 7 luglio
ANIMALI DA MUSEO
Tra orsi e gatti
Martedì 14 luglio
BOLLE DI SAPONE TRA ARTE E SCIENZA
Martedì 21 luglio
VIAGGIO NEI COLORI
Martedì 28 luglio
TRA RITRATTI E QUADRI FIORITI
Info: Empoli Musei
Tel 0571/757067
empolimusei@comune.empoli.fi.it
Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli
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