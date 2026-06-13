Al Piccolo Museo del Giocattolo serata sensoriale con Letizia Renzini

Nuovo appuntamento culturale al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi. Sabato 20 giugno, alle ore 20, la struttura ospiterà una serata sensoriale in compagnia di Letizia Renzini, curatrice del volume 'Il Bosco Fiorito. Psichedelia: Orizzonti di Cura'.

Attraverso parole, immagini, video e progetti, il pubblico sarà accompagnato in un percorso immersivo dedicato a nuovi modi di pensare il benessere, la salute mentale e la cura della persona. L'iniziativa offrirà un'occasione di approfondimento e confronto su temi sempre più al centro del dibattito scientifico e culturale contemporaneo.

Il volume raccoglie contributi di studiosi, medici, ricercatori e professionisti che analizzano il potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche nel trattamento della sofferenza psichica e nell'accompagnamento alla fine della vita. Un'opera multidisciplinare che affronta l'argomento con rigore scientifico, sensibilità umana e uno sguardo rivolto alle prospettive future della cura.

Letizia Renzini è artista, musicista, dj, regista e autrice di teatro musicale, arti performative, video e installazioni. Laureata in Cinema e Spettacolo, ha presentato le sue opere transmediali in importanti festival e istituzioni internazionali, tra cui la Biennale di Venezia, il Romaeuropa Festival e il Mozarteum di Salisburgo. Giornalista e divulgatrice culturale, ha collaborato con Rai Radio 3 e con numerose testate specializzate. È inoltre membro fondatore e responsabile culturale di MAPS Italia, associazione impegnata nella ricerca e nella divulgazione sul potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche.

La presentazione sarà arricchita dalla proiezione di video e immagini che contribuiranno a rendere l'incontro un momento di scoperta e approfondimento.

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria. Il costo è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 4979742.

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