Rumore della movida, la Regione Toscana detta le linee guida ai Comuni

dalla Regione Firenze
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Palazzo Strozzi Sacrati sede della Regione Toscana

Come conciliare socialità notturna e diritto al riposo dei residenti: se ne parla martedì 16 giugno a Firenze, in un seminario di Regione Toscana e Anci Toscana con Giani e Barontini

D’estate, ma non solo, città e borghi si animano e vivono fino a notte tarda. La "movida" attrae persone, risponde al bisogno di socialità, genera valore aggiunto per alcune attività economiche. Ma la movida provoca anche rumore, che può disturbare il sonno e la tranquillità dei residenti. Così per contrastare e prevenire i disagi maggiori legati al fenomeno e gestire il rumore della movida la Regione lancia alcune linee guida e dispensa consigli alle amministrazioni comunali.

Se ne parlerà nel corso di un seminario, organizzato da Regione Toscana e Anci Toscana (l’associazione dei Comuni), in programma nella mattinata di martedì 16 giugno nella sala delle esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, in piazza del Duomo 10 a Firenze.

A portare i saluti istituzionali, attorno alle 10 della mattina, saranno il presidente Eugenio Giani e l’assessore all’ambiente David Barontini. Con loro anche Paola Galgani, vicesindaca di Firenze e referente di Anci Toscana per le politiche ambientali.

Tecnici illustreranno poi le linee guide proposte dalla Regione.

Fonte: Toscana Notizie

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