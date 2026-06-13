Toscana Pride, Avis in piazza a Grosseto: "cultura del dono" contro ogni discriminazione

Attualità Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

La presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze: "Il sangue non conosce differenze. Inclusione, rispetto e solidarietà sono valori che appartengono da sempre alla nostra associazione"\

"Il sangue non ha orientamento sessuale, identità di genere, provenienza o appartenenza politica. Ha però bisogno della solidarietà di tutti".

È con questo messaggio che Avis Toscana ha partecipato oggi per il quinto anno consecutivo al Toscana Pride a Grosseto, confermando il proprio impegno a favore dell'inclusione, della parità di diritti e della lotta contro ogni forma di discriminazione.

Alla manifestazione, che quest'anno ha scelto come slogan "Dai margini irrompiamo, ovunque resistiamo”, hanno sfilato i volontari della Consulta Giovani, le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile e i dirigenti di Avis Toscana con le bandiere dell'associazione.

"Il sangue non conosce differenze. Inclusione, rispetto e solidarietà sono valori che appartengono da sempre alla nostra associazione e che ritroviamo ogni giorno nel gesto della donazione - afferma Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana -. Partecipare al Toscana Pride significa ribadire che ogni persona deve sentirsi accolta, rispettata e valorizzata, dentro e fuori il mondo del volontariato".

"La presenza di Avis al Pride – prosegue la presidente - rappresenta una scelta che negli anni è diventata un appuntamento stabile e coerente con la missione dell'associazione. La donazione del sangue, infatti, è un gesto universale che unisce persone diverse per età, provenienza, cultura, convinzioni e identità, accomunate dalla volontà di contribuire alla salute della comunità".

"Quando una persona dona il sangue non chiede chi riceverà quel gesto e chi riceve non sa da chi proviene. È forse una delle espressioni più autentiche di uguaglianza e solidarietà che esistano - sottolinea Firenze -. Per questo crediamo che la promozione del dono e la difesa dei diritti abbiano molti punti in comune: entrambe parlano di rispetto della persona, partecipazione e responsabilità verso gli altri".

"Le ragazze e i ragazzi della Consulta Giovani e del Servizio Civile rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva - conclude Firenze -. La loro partecipazione testimonia una sensibilità crescente verso i temi dei diritti, dell'inclusione e della solidarietà. Valori che consideriamo fondamentali per costruire comunità più forti, aperte e coese".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
12 Giugno 2026

A giugno programmati due treni straordinari per Pride e Luminara

Rientrare verso casa dopo aver partecipato al Pride di Grosseto ed alla Luminara di San Ranieri a Pisa - eventi che si terranno rispettivamente il 13 ed il 17 di [...]

Grosseto
Attualità
10 Giugno 2026

Toscana Pride 2026 a Grosseto: "Dai margini irrompiamo, ovunque resistiamo"

Nella sua decima edizione il Toscana Pride arriva a Grosseto, una città che troppo spesso viene raccontata come chiusa, immobile e difficile da abitare per le nuove generazioni: Sabato 13 [...]

Grosseto
Attualità
7 Giugno 2026

Ugo torna in mare: Caretta caretta liberata a Grosseto dopo le cure

Nella mattinata di oggi, l’associazione tartAmare aps, che gestisce il Centro Recupero Tartarughe Marine di Marina di Grosseto, ha rimesso in libertà Ugo, un giovane esemplare di Caretta caretta. Si [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

torna a inizio pagina