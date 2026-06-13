Tragedia all'Isola d'Elba, scontro frontale tra scooter e auto: morti due giovani in vacanza

Cronaca Isola d'Elba
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Le vittime, due 23enni originari di Seravezza e Pietrasanta, erano appena arrivati sull'isola e avevano affittato lo scooter a Portoferraio. Feriti i cinque occupanti dell'auto, una famiglia di Novara

Avevano appena messo piede sull'isola per qualche giorno di vacanza. Poche ore dopo, due ragazzi di 23 anni hanno perso la vita in un violento incidente stradale. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, 12 giugno, a Marina di Campo.

Le due vittime, secondo le prime informazioni, erano originarie di Seravezza e Pietrasanta, in Versilia. Dopo lo sbarco avevano noleggiato uno scooter a Portoferraio per spostarsi sull'isola. Il loro viaggio si è interrotto in via dell'Acquedotto, l'arteria che corre accanto all'aeroporto della Pila, dove il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile, una Kia.

La dinamica resta da chiarire e i carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruirla. Quel che è emerso finora è la brutalità dell'urto: i due giovani sono finiti sull'asfalto, sbalzati dallo scooter. Uno è morto sul colpo. L'altro, apparso fin da subito in condizioni critiche, si è spento poco dopo per la gravità dei traumi. I tentativi di rianimazione dei sanitari non sono bastati. Una prima ricostruzione riferisce che entrambi indossavano il casco.

Sono rimaste ferite anche le persone che viaggiavano sull'auto: una famiglia di Novara — padre, madre, due figli e la nonna ma senza gravi conseguenze.
Massiccio il dispositivo di soccorso messo in campo. Sul luogo dell'incidente sono accorse la Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba e il Santissimo Sacramento di Portoferraio, insieme ai carabinieri della stazione di Portoferraio e alla polizia municipale. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso 3, il cui intervento si è poi rivelato non necessario. Sul posto è giunto pure il sindaco di Campo nell'Elba, Davide Montauti.

Ora toccherà agli inquirenti chiarire le cause dell'incidente e stabilire l'esatta sequenza degli eventi.

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