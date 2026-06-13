Firenze, turista americano minacciato con coltello e rapinato: due arresti

Un turista americano è stato rapinato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nel centro storico di Firenze da due persone armate di coltello. I presunti responsabili sono stati fermati poco dopo dai carabinieri e arrestati in piazza Indipendenza.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato avvicinato improvvisamente dalla coppia mentre si trovava a passeggio. Sotto la minaccia dell'arma, i due gli avrebbero intimato di consegnare il denaro in suo possesso. Spaventato, il turista ha ceduto alla richiesta.

Una volta allontanatisi i rapinatori, la vittima è riuscita a intercettare una pattuglia dei carabinieri impegnata nei controlli in zona, chiedendo immediatamente aiuto.

Grazie alla descrizione fornita, i militari hanno individuato i sospetti ancora nei pressi della stessa piazza. I due sono stati quindi bloccati e arrestati.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.