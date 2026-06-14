C'è un ex empolese nello staff tecnico dell'Uzbekistan ai mondiali

Giovedì 18 giugno alle 4 italiane si giocherà a Città del Messico la partita tra Uzbekistan e Colombia. Oltre all'importanza storica di questo match per gli asiatici, all'esordio in una coppa del mondo, ci sarà un piccolo pezzo di Toscana, che i tifosi dell'Empoli conoscono bene. Non si tratta di un calciatore, ma di un membro dello staff tecnico uzbeko: Andrea Aliboni.

Classe 1985, originario di Massa, Andrea Aliboni è passato da Empoli assieme al fratello Alessio. Il primo è match analyst, il secondo collaboratore tecnico: scrissero pagine importanti ai tempi di Aurelio Andreazzoli, con una salvezza in Serie A che sembrava quasi insperata. Ora Andrea Aliboni ricoprirà lo stesso ruolo a fianco di uno che il mondiale lo conosce bene e lo ha vinto, Fabio Cannavaro, ct uzbeko.

Per Aliboni sarà ovviamente la prima coppa del mondo dopo un'esperienza cominciata nel nord della Toscana e nelle categorie più basse. Ha allenato le giovanili della Lucchese, poi i giovani della Massese e il grande salto a Empoli con ben tre parentesi azzurre. In carriera ha lavorato anche col Genoa, con la Ternana e infine con l'Udinese prima dell'Uzbekistan. Un po' di orgoglio toscano ai mondiali non guasta.

Notizie correlate