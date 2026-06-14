Folle notte a Arezzo tra risse e investimenti: sei feriti

A Arezzo un gruppo di giovani è stato coinvolto in una serie di aggressioni durante una serata di festa a Porta del Foro, sei sono le persone portate in ospedale in codice giallo. I fatti sono avvenuti tra sabato 13 e domenica 14 giugno.

I disordini sarebbero iniziati nel cortile di un circolo per poi proseguire poco dopo nella zona di Porta San Lorentino. Alcuni giovani avrebbero aggredito un altro gruppetto di ragazzi utilizzando bottiglie e, secondo quanto riferito da alcuni presenti, anche un coltello.

Nel corso della notte si è verificato anche un investimento di alcuni pedoni nel parcheggio dell'ex Cadorna, episodio che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Da verificare se collegato a ciò che è avvenuto nelle altre zone.

Sul posto sono intervenuti addetti alla sicurezza privata, forze dell'ordine e numerosi mezzi del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.