Attraccata a Livorno nave con 35 persone salvate nel Mediterraneo

Intorno alle 11.30 di questa mattina (domenica 14 giugno) ha attraccato al porto di Livorno la nave ong Solidaire. L'imbarcazione ha a bordo 35 migranti soccorsi nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo durante un'operazione di ricerca e salvataggio a sud di Malta. Per la maggior parte i naufraghi sono di origine bengalese, ma ci sono a bordo anche somali ed egiziani.

Con loro in origine c'erano anche 23 minori non accompagnati che però, spiegano dalla prefettura di Livorno, sono stati fatti sbarcare al porto di Civitavecchia (nel Lazio).

I migranti adulti saranno accompagnati in un centro di accoglienza in provincia di Siena, mentre per i minori già sbarcati in Lazio è previsto il trasferimento in Abruzzo, in una apposita struttura in provincia di Chieti.