Birrercole Drinking Team esulta: la società empolese vince la Coppa Primavera 2026

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C'è un pezzetto di Empoli che esulta. È una squadra di basket, il Birrercole Drinking Team, che prende il nome dall'omonimo locale alle porte del centro. Il Birrercole D.T. ha vinto la Coppa Primavera 2026 organizzata da Uisp Firenze.

La vittoria in finale è arrivata contro l'Atletica Castello di Firenze dopo il successo in semifinale contro Arezzo. Il torneo, regionale, aveva un girone eliminatorio e poi le fasi a eliminazione diretta.

La società con presidente Nicola Iacopini è formata da quindici ragazzi, ma è una storia molto bella: è una squadra amatoriale autofinanziata con ex cestisti nel basket Fip che, per vari motivi, hanno scelto di abbracciare il progetto di Birrercole Drinking Team. Dopo anni che la squadra è stata creata, è arrivato il primo trofeo per la gioia di tutta la squadra.

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