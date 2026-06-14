"Facciamo conoscere Capraia e Limite": l'evento 'Castello DiVino' anima il borgo

Arte, vino, cibo, storia, archeologica: Capraia e Limite è tutto questo e si è voluta mostrare nel corso delle iniziative tra il 13 e il 14 giugno, i giorni in cui il borgo di Capraia si è riempito di partecipanti per 'Castello DiVino'.

Le degustazioni, i pranzi di prodotti tipici, i musei e le visite alle strutture del territorio hanno permesso di riscoprire e far conoscere i tesori spesso non molto conosciuti di Capraia e Limite.

L'iniziativa non poteva che concludersi con un 'assaggio' del territorio: tutte le sei aziende vinicole del comune hanno offerto una degustazione alla Villa Bibbiani di Capraia e Limite.

"Sono stati due giorni importanti, ci hanno permesso di far conoscere le nostre realtà, tra le aziende che vi operano e le nostre bellezze. Credo sia un'esperienza da ripetere per approfondire, queste sono state 'pennellate' del nostro territorio" sono state le parole di Alessandro Giunti, primo cittadino. "Abbiamo tante cose da far conoscere e purtroppo si conosce poco. Abbiamo iniziato questo percorso per rendere la nostra città più nota".

Castello DiVino ha animato il borgo di Capraia Fiorentina con un percorso tra vino, storia, arte e sapori del territorio. In programma visite guidate nel castello medievale con degustazioni di vini locali, stand gastronomici a filiera corta e uno scambio culturale con la Garfagnana. Tra le attrazioni anche le opere dell'artista Alessio Londi diffuse nel borgo, degustazioni tematiche dedicate al Sangiovese curate dalla sommelier Francesca Pinocchi e l'“Aperitivo al Castello”, che ha chiuso la manifestazione all'insegna della convivialità e della tradizione.

Giunta alla sua quinta edizione, l'iniziativa è promossa dal Comune di Capraia e Limite insieme alla Pro Loco, dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana di Firenze, e coinvolge associazioni, produttori e realtà del territorio in un grande lavoro di squadra.

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