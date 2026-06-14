Doveva essere in carcere, sorpreso a Cascina: arrestato

Un 61enne è stato arrestato mercoledì 10 giugno a Cascina. Doveva espiare una pena di undici mesi di reclusione per un cumulo giuridico di condanne.

I reati risalgono agli anni passati e riguardano, nello specifico, un episodio di maltrattamenti in famiglia commesso a Vicopisano nel 2019 e i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale perpetrati a Pisa nel dicembre del 2021.

Si legge in una nota che "l'arresto è scaturito in ottemperanza alla revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione, con contestuale ripristino della misura restrittiva, emessa il 1° giugno dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa". Il 61enne è in carcere a Pisa.