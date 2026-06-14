Empoli Pallavolo, un bilancio della stagione: "È andata bene"

Tempo di bilancio ma anche di progetti per l’Empoli Pallavolo con una particolare attenzione al settore giovanile. La società, che conta oltre 250 atlete tesserate spaziando dalle piccole alle professioniste, ha chiuso una stagione sportiva impegnativa con la conferma della prima squadra in Serie B2 e la promozione della Seconda Divisione nella categoria superiore a seguito della vittoria nei giorni scorsi dei Playoff.

“Per quanto riguarda la prima squadra, la Timenet Empoli Pallavolo, abbiamo dovuto cambiare in corsa gli obiettivi che ci eravamo prefissati - dichiara il Presidente, Antonio Genova - per cause di forza maggiore. Alla fine del girone di andata del Campionato Nazionale di Serie B2, infatti, eravamo tra le prime in classifica ma i numerosi infortuni che si sono verificati nel girone di ritorno hanno inevitabilmente condizionato il risultato finale. Siamo comunque già al lavoro per costruire la nuova formazione, di ottimo livello, in modo da disputare un torneo ricco di soddisfazioni. Tutto lo staff tecnico e medico è stato riconfermato, mantenendo un rapporto di perfetta sintonia che dura da anni, accompagnato dalla novità dell’ingresso di un Direttore Sportivo della società, Alessandro Lavorenti, con il quale esiste da tempo un legame di stima sia dal punto di vista umano che professionale”.

La Timenet Empoli Pallavolo ha chiuso il girone F del Campionato Nazionale Femminile di Serie B2 piazzandosi al decimo posto in classifica, con un totale di 32 punti ottenuti in 26 partite di cui 11 vinte e 15 perse, le stesse registrate da altre squadre quali Cip Ghizzani Pallavolo I’Giglio di Castelfiorentino, Stilli Solutions Liberi e Forti e Chianti Volley Asd. Le empolesi complessivamente hanno vinto 45 set e ne hanno persi 56.

“Per noi è stato un Campionato veramente particolare, potrei definirlo a due facce – conferma coach Marco Dani – dove nella prima parte siamo riusciti a portare avanti i nostri obiettivi facendo un buon lavoro su diversi fronti, dalla palestra ai risultati sul campo di gara, tanto da pensare di poter lottare per i Playoff. Se restavamo sulla cresta dell’onda rispettando la tabella di marcia poteva essere una stagione da incorniciare. Purtroppo c’è stato il rovescio della medaglia, con la seconda parte del torneo in cui la dea bendata non ci ha assistito e sono occorsi seri infortuni nell’arco di pochi giorni a ben tre titolari su quattro, peraltro tutte atlete con lo stesso ruolo. È comunque andata bene confermando la permanenza in Serie B2 grazie ai tanti punti messi precedentemente in cascina, ma abbiamo concluso il girone di ritorno con tanta fatica. Devo ringraziare le mie ragazze che non hanno mai mollato anche in situazioni difficili e precarie, affrontando cambi di ruolo straordinari e situazioni di gioco in continua evoluzione. Un grazie speciale meritano le giovani dell’Under 18 che ci hanno dato man forte sia in palestra sia in campo”.

Il sostegno alla prima squadra arrivato dal settore giovanile è un’ulteriore conferma dell’importanza delle nuove leve per l’Empoli Pallavolo che da sempre ha tenuto ad avere un ampio vivaio, favorendo la crescita sportiva delle giocatrici all’insegna di una fondamentale funzione sociale svolta con passione sul territorio di riferimento. Per questo la società giallonera sta portando avanti progetti specifici che investono proprio in questo settore.

“Siamo soddisfatti perché quest’anno ci sono stati nel complesso importanti segnali di miglioramento rispetto agli obiettivi previsti - afferma il Presidente, Antonio Genova - nell’ambito di progetti triennali di più ampio respiro. In particolare siamo davvero contenti per la promozione conquistata dalla Seconda Divisione: le ragazze hanno giocato un campionato ottimo, sempre al primo posto in classifica, coronando il successo con la vittoria dei Playoff. Possiamo dire di aver centrato il primo di una serie di obiettivi stabiliti. Ci stiamo adoperando per creare la formazione che disputerà il torneo di Prima Divisione il prossimo anno e inserire elementi che possano favorire il raggiungimento di altri traguardi. Oltre all’ingresso di Lavorenti in qualità di Direttore Sportivo che seguirà con attenzione anche il settore giovanile, avremo anche due nuovi allenatori di lunga esperienza e indiscutibile valore, nell’ottica di un ulteriore miglioramento qualitativo dell’intero ambito”.

La Seconda Divisione ha concluso il Campionato Territoriale al primo posto con un percorso quasi netto, registrando 22 partite vinte su 26 per un totale di 71 set conquistati e 20 persi che hanno fruttato un carnet di 66 punti validi per la qualificazione ai Playoff. Con la vittoria netta 3-0 della Finale di Ritorno su Lievito Colombo di Poggibonsi è stata promossa in Prima Divisione. Il prossimo anno quindi l’Empoli Pallavolo disputerà il Campionato Nazionale di Serie B2 e quelli territoriali di Prima Divisione, Under 19, Under 17, Under 15 (con 2 squadre), Under 13, Under 12 e S3. In aggiunta, anche un Campionato Giovanile Uisp a conferma del ruolo sociale che svolge da sempre nell’Empolese Valdelsa.

“Cerchiamo di valorizzare al meglio il territorio – conferma coach Marco Dani che è anche il Direttore Tecnico della società giallonera – creando giocatrici empolesi che possano crescere dal punto di vista atletico e sportivo fino ad arrivare, magari, alla prima squadra. Dalla passata stagione abbiamo iniziato un percorso per cambiare l’Empoli Pallavolo in meglio e quest’anno sono stati compiuti passi in avanti, a cominciare dalla figura del Direttore Sportivo che è senz’altro un valore aggiunto nell’ottica di implementare la qualità non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile. Sono orgoglioso e grato alla società per avermi dato la possibilità di organizzare uno staff tecnico di ottimo livello per favorire una crescita continua. Il cammino è ancora lungo ma torniamo a lavorare con la mentalità orientata al sociale per aiutare tutte le atlete che fin da piccolissime vogliono cominciare a praticare questo bellissimo sport che è la pallavolo. Poi dipenderà dal talento di ciascuna e da molteplici fattori individuali capire chi tra loro potrà arrivare a gareggiare nei campionati di categoria superiore. Ci vuole tempo, però con impegno e costanza porteremo avanti i nostri progetti”.

Fonte: Empoli Pallavolo - Ufficio stampa