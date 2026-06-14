Giovane denuncia aggressione e furto in centro a Firenze

A Firenze un 33enne di origini marocchine ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato nella tarda serata di sabato 13 giugno in piazza Leopoldo. Secondo il suo racconto persone lo avrebbero avvicinato, gli avrebbero portato via lo zaino e gli avrebbero anche procurato ferite al volto.

Le dichiarazioni del giovane sono state raccolte a Careggi dove l'uomo è stato portato dopo essere stato soccorso in strada. Il racconto del 33enne, che al momento della denuncia sarebbe apparso in uno stato alterato, è ora al vaglio degli inquirenti.