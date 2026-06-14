Grave un sedicenne dopo una rissa a Follonica

È in gravi condizioni un sedicenne originario di Follonica. Il giovane è stato coinvolto in una rissa scoppiata la notte scorsa. È stato trovato a terra, con segni di percosse e un trauma alla testa.
Dopo essere stato portato in codice giallo all'ospedale di Grosseto, a seguito degli accertamenti e per l'evoluzione del quadro clinico, è stato poi trasferito a Siena.
Sembra che rissa si sia svolta in due punti diversi della cittadina. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'allarme ai soccorritori è scattato intorno alle 2:45, con intervento in via della Repubblica, dove il sedicenne è stato soccorso.
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