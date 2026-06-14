In gara-3 finisce la stagione dell'Abc, avanza Prato

Termina in gara-3 di finale playoff la stagione dell’Abc Solettificio Manetti, che davanti al pubblico amico cede il passo all’Union Prato per 71-77. La formazione laniera chiude così la serie sul 3-0 centrando la promozione in B Interregionale. Nella serata della normale amarezza, i gialloblu escono comunque a testa altissima da una stagione che li ha visti indiscussi protagonisti, arrivando fino alla conquista di una finale giunta a coronare uno splendido percorso. Quindi, fin da adesso, un GRAZIE doveroso a coach Paolo Betti, ai suoi ragazzi e all’intero staff tecnico e medico per le emozioni che hanno saputo regalare, all’Abc e a tutta Castelfiorentino.

LA CRONACA

Con Torrigiani in panchina solo per onor di firma a causa di un problema muscolare, Lazzeri timbra il primo tentativo di allungo e scrive 8-3 dopo tre giri di cronometro. Corsi, però, ricuce immediatamente, mentre Falaschi impatta a quota 10. Si procede a braccetto, con l’arresto e tiro di Pedicone che prova a difendere il vantaggio castellano (21-17), finché Cantini a fil di sirena manda tutti al primo riposo sul 23-18.

L’appoggio da sotto di Talluri mantiene due possessi di vantaggio per l’Abc, che però non riesce ad allungare. Così Union, che domina a rimbalzo, resta incollata, fino al sorpasso a firma Petri al 15′ (29-30). Il botta e risposta tra Landi e Corsi scrive 33-33, preludio a due bombe di Lazzeri che provano a spostare l’inerzia di una gara ancora senza un padrone. Prato resta a contatto con Regoli e, complici svariati errori castellani sotto canestro, si va all’intervallo in perfetta parità: 40-40.

Al rientro dagli spogliatoi l’Abc si disunisce e Union è brava ad approfittare degli errori locali, così Bogani e Mendico provano a dare la scossa alla gara: 48-54 dopo tre giri di lancette. Coach Betti tenta la carta della zona ma Antonini punisce dalla lunga distanza portando a tre possessi pieni il vantaggio laniero (48-57). Di fronte ad una difesa ospite letteralmente blindata, l’attacco castellano perde ogni riferimento: 55-64 alla terza sirena.

L’inerzia non si sposta nell’ultimo quarto, quando i gialloblu provano a tornare a contatto, rispediti però ogni volta indietro dagli ospiti. Di fatto Union amministra i giochi e difende il vantaggio, toccando la doppia cifra e gestendo poi con autorità i possessi finali.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – UNION BASKET PRATO 71-77

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 10, Ticciati, Corbinelli 9, Talluri 5, Berni 9, Torrigiani ne, Marchetti ne, Landi 15, Cantini 6, Mancini 7, Pedicone 10. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Union Basket Prato: Belardinelli ne, Mendico 4, Vignozzi, Bellandi, Bogani 6, Petri 7, Corsi 20, Falaschi 11, Cavicchi, Antonini 19, Coltrinari 5, Regoli 5. All. Paoletti. Ass. Badiali, Belardinelli.

Parziali: 23-18, 40-40 (17-22), 55-64 (15-24), 71-77 (16-13)

Arbitri: Dori di Laterina, Lodovichi di Impruneta.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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