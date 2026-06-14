Muore travolto da un albero, dramma vicino a Pescaglia

Un uomo di sessantadue anni è stato travolto e ucciso da un albero a Monsagrati, nel comune di Pescaglia (Lucca). È avvenuto alle 21.30 di sabato 13 giugno.
Non è ancora chiaro perché sia caduto l'albero e come sia avvenuta la vicenda. L'uomo è morto sul posto, nonostante l'arrivo dei sanitari inviati dal 118.
Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali stanno indagando sulle cause.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pescaglia
Pescaglia
Cronaca
15 Maggio 2026
Hanno provato a truffare una donna, che però era la madre di una carabiniera. Un 31enne e una 29enne (quest'ultima incinta) della provincia di Avellino sono stati arrestati a Pescaglia, [...]
Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025
Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]
Pescaglia
Cronaca
15 Agosto 2025
È stato ritrovato senza vita Marco Alisciani, un sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio alla questura di Lucca. L'uomo, che lavorava nell'Ufficio Polizia Amministrativa, è deceduto a causa [...]
<< Indietro