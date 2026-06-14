Muore travolto da un albero, dramma vicino a Pescaglia

Cronaca Pescaglia
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Un uomo di sessantadue anni è stato travolto e ucciso da un albero a Monsagrati, nel comune di Pescaglia (Lucca). È avvenuto alle 21.30 di sabato 13 giugno.

Non è ancora chiaro perché sia caduto l'albero e come sia avvenuta la vicenda. L'uomo è morto sul posto, nonostante l'arrivo dei sanitari inviati dal 118.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali stanno indagando sulle cause.

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