Patrizia Carrano ha vinto il Premio Letterario Chianti

Patrizia Carrano è la vincitrice della 38 esima edizione del Premio Letterario Chianti.

La cerimonia di premiazione finale si è tenuta sabato sera nella suggestiva cornice della Fattoria di Vignamaggio (Via Petriolo 5), nel comune di Greve in Chianti.

Scrutinio in diretta dei voti espressi dalla giuria dei lettori, che ha decretato vincitrice assoluta Patrizia Carrano con 'Il cuore infranto della quercia' (Aboca edizioni). Con lei, in finale, Sebastiano Mondadori con 'Di cosa siamo capaci' (La Nave di Teseo), Massimiliano Scudeletti con 'La laguna del disincanto' (Arkadia) e Nadia Terranova con 'Quello che so di te' (Guanda).

Riconoscimento speciale del Comitato tecnico del Premio letterario Chianti ad Agnese Pini per il suo 'La verità è un fuoco', edito da Garzanti, che sarà attribuito in un appuntamento da concordare con l'autrice.

Ai finalisti e a personalità che hanno contribuito al Premio è stato donato, tra l’altro, il bassorilievo bronzeo realizzato dal Maestro Orafo Mauro Bandinelli.

L’opera raffigura il quadro di Giorgio Vasari “Allegoria del Chianti” (1563-1565) collocato sul soffitto del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Barberino Valdelsa -Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi.

La manifestazione ha il sostegno di Rotary San Casciano - Chianti, della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Coop Cooperativa Italia Nuova e Società di Mutuo Soccorso Fratellanza di Greve in Chianti e del Maestro Orafo Mauro Bandinelli.

Alla Cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Greve Paolo Sottani e l'assessora alla Cultura Monica Toniazzi, il Sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini e l'assessora alla Biblioteca Lara Fabbrizzi, gli assessori alla Cultura di San Casciano Sara Albiani e Barberino Tavarnelle Giampiero Galgani.

Nella serata finale oltre ai premi previsti ai finalisti e al vincitore, sono stati attribuiti riconoscimenti a realtà culturali del Chianti, e non solo, che hanno promosso attività d’interesse pubblico sul territorio e reso un servizio alla cittadinanza.

Attribuito un riconoscimento alla Volley Ball di Greve in Chianti dalla Societa di Mutuo soccorso e fratellanza della Città.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa