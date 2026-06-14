San Giuliano ringrazia i volontari del Monte Faeta con 123 riconoscimenti

“Nelle emergenze si scopre il vero volto di una comunità e in quei giorni il volto della nostra comunità è stato il vostro, quello di chi ha lavorato senza sosta tra il fumo, la fatica e il caldo, teso la mano senza aspettarsi nulla in cambio e di chi considera il bene degli altri una responsabilità personale”. Si è rivolto direttamente a loro, il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli nel discorso che, ieri sera (venerdì 12 giugno), ha aperto la “cerimonia del ringraziamento”, ossia la festa della gratitudine, voluta dall’amministrazione comunale “per dire grazie” a chi, fra il 30 aprile e il 3 maggio, nei giorni dell’incendio del Monte Faeta, è stato impegnato in prima linea per contenere l’emergenza e gestire la sicurezza dei cittadini.

Con lui sul palco anche l’assessore comunale alla protezione civile e all’antincendio boschivo Marco Balatresi, il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika e poi il governatore Eugenio Giani, che rassicurato anche sul fatto che “l’impegno dell’amministrazione regionale non verrà certo meno perché il vero lavoro è adesso che dobbiamo mettere in sicurezza i versanti colpiti dall’incendio”. Assente giustificata il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro che ha inviato un messaggio.

Sono stati loro, comunque, a consegnare alle autorità militari ai volontari dell’antincendio boschivo, alla polizia locale, ai dipendenti della protezione civile comunale e alle tantissime altre realtà che, in quei giorni, non hanno fatto mancare il loro contributo i riconoscimenti di ringraziamento. Encomi inclusi, perché nel pomeriggio di ieri (venerdì 12 giugno) il sindaco Cecchelli ha firmato un’ordinanza per attribuire la prestigiosa onorificenza al personale della Polizia Locale e ai dipendenti della protezione civile per il lavoro svolto nei giorni dell’incendio. In tutto, durante la serata, sono state 123 le persone cui è stato consegnato un riconoscimento, spesso in rappresentanza degli enti e delle associazioni d’appartenenza.

I nomi di tutte le persone cui è stato consegnato un riconoscimento. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Polizia Locale, l’encomio è stato attribuito al comandane Daniele Nocchi, al vice comandante Eleonora Taccini, ai commissari Michela Caroti, Lorenzo Favati e Lorenzo Mantilli; al vicecommissario Lucia Furia, ai sovrintendenti Stefano Birindelli e Roberto Cecchetti, ai sovrintendenti scelti Barbara Buchignani, Luca Donati, Romina Di Baccio e Marco Lucchesi, all’assistente Riccardo Garzella, all’assistente scelto Michela Gaspari, agli agenti Camilla Barsottelli, Romina Bianchi, Marco Di Baccio Edoardo Lucchesi, Luca Scordino e Carlo Sebardini e agli agenti scelti Andrea Barbagallo e Christian Birindelli. Per quanto riguarda la protezione civile, invece, l’encomio è stato attribuito al dirigente Matteo Machiavelli e a Mauro Badii, Paolo Andreoni, Gabriele Salvadori, Cristina Bernacchia, Luca Bertini, Eleonora Bulleri, Mariacristina Chelossi, Andrea Fiaschi, Sara Frattura, Simona Garzella, Leonardo Graceffa, Virginia Iodice, Luigi Lorini, Simone Pietro Marchica, Alessandra Matteini, Andrea Pisani, Davide Rizza, Eleonora Simonini, Andrea Tedoldi e Sabrina Valentini.

Di seguito l’elenco di tutti gli altri premiati. Autorità militari: generale di brigata Michele Vicar (Comando militare dell’esercito in Toscana), colonnello Adriano Eramo (Reggimento logistico Folgore), Domenico Pezzone (per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco), commissario capo Francesco Plantamura (per la Questura di Pisa), luogotenente Francesco Di Giovanni (per il comando provinciale dei Carabinieri di Pisa) e capitano Diego Lopez (comando provinciale della Guardia di Finanza; Francesco Drosera e Michele Parenti, referenti dell’Antincendio boschivo della Regione Toscana che hanno operato nell’incendio; i direttore delle operatori di antincendio boschivo Paolo Mazzantini, Marco Acampora, Giuliano Casalini, Valter Santini ed Enrico Bernardini; il presidente del Coordinamento del volontariato di antincendio boschivo toscano; il presidente della Sava (Squadra antincendio volontari di Asciano) Davide Lorenzi, quelli dei Gruppi di volontariato antincendio di Buti e Calci, rispettivamente, Massimiliano Turini e Federico Delle Sedie e il presidente del coordinamento antincendio di Vicopisano Alessandro Carta; per l’associazione “La Racchetta” il rappresentante regionale Niccolò Bartalesi e quelli di Cascina e delle Cerbaie, rispettivamente, Lorenzo Peretti e Vincenzo Mandarino. Per la Pubblica Assistenza, il rappresentante regionale (e presidente di quella provinciale di Pisa) Alessandro Betti e poi Francesco Angelillo (Pisa), Alessio Corso (Migliarino Pisano), Marcello Fasano (San Giuliano Terme), Alessia Volpi (Orentano), Benedetta Bottoni (Ponsacco), Manuele Zari (Unione Valdarno) e Jason Bendetti (Fornacette). Per le Misericordie, il referente regionale Dario Fanciullacci, Rocco Coppa (per Pisa e Montecalvoli), Maicol Maffei (Pontedera), Luca Colombini (Lari), Enrico Olivieri (Orciano Pisano), Letizia Parenti (Crespina), Alessandro Vinci (Saline di Volterra), Sandro Tamburini (antincendio boschivo di Pisa), Sofia Santinelli e Massimo Farromi (Cenaia), Monia Poli (Volterra), Paolo Giusti (Lungomonte), Marco Lenzini (Navacchio), Daniela Guerrucci (Vicopisano), Cristiano Calloni (Forcoli), Simonetta Agostini (Calci) e Franco Lorenzetti (Santa Croce sull’Arno). Per Croce Rossa, Massimo Giacalone (Pisa), Samuele Lucia e Rimian Milone (Casciana Terme), Patrizia Bonelli (Pontasserchio) e Cesare Cerrato (Uliveto Terme). Per la Vigilanza antincendio boschivo, Marcello Ramalli (per il livello regionale), Claudio Seminara (Ponsacco), Marco Altini (Pontedera) e Mattia Ton Lazzerini (Massa Carrara). Riconoscimenti anche Antonio Ruggero (Protezione civile Arci Toscana), Saverio Tozzi (Centro di scienze naturali di Galceti) e Michele Mennucci (Guardia zoofile del soccorso animali Nogra), Alberto Meneghini (Rsa Le Fonti), Giovanni Salsedo (Pasticceria bar Salsedo) e Sara Da Prato e Riccardo Lorenzi, rispettivamente, per la Polisportiva Asciano e per la Polisportiva Ghezzano. E targhe e pergamene pure per i lavoratori di Geste, la municipalizzata del comune di San Giuliano Terme ossia l’amministratrice Vanessa Angotti e Alessandro Cappellini, Monica Casa, Giulio Costa, Andrea Corradino, Marco Diodato, Luca Farnesi, Giacomo Gambale, Ivan Leoni, Marco Lenzi, Cristiano Meciani, Luca Nencetti, Marco Paganucci, Cristian Pettinari, Rita Ricci e Simone Sbrana.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme