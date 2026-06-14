Under 17, Coppa Toscana: si infrange in finale il sogno Abc

Si chiude con il secondo posto la final four degli Under 17 di Alberto Ciampolini valida per la Coppa Toscana. Ad alzare il trofeo, a Piombino, è il Nuovo Basket Altopascio, che nella finalissima ha la meglio sui gialloblu per 57-66. Una finale che l’Abc ha conquistato dopo aver superato in semifinale il Biancorosso Empoli per 77-67, mentre Altopascio si è a sua volta imposto sul Gea Basketball per 62-48.

Una due giorni che, pur nella normale amarezza per essere arrivati ad un passo dalla coppa, corona il percorso di crescita del gruppo 2010-2011 gialloblu, autore di due ottime prestazioni contro squadre composte per la maggior parte da nati 2009.

Ai ragazzi e allo staff tecnico l’applauso e i complimenti della società per questo bellissimo traguardo.

Semifinale

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 77-67

Tabellino: Paniccià 20, Nardi 2, Di Carlo 13, Giovannoni 8, Bertelli 11, Profeti 6, Mannocci 6, Falorni 11, Di Vilio, Bufalini, Capuana, Macchi. All. Ciampolini.

Parziali: 15-17, 25-14, 23-19, 14-17

Finale

ABC CASTELFIORENTINO – NUOVO BASKET ALTOPASCIO 57-66

Tabellino: Nardi 6, Paniccià 12, Capuana 2, Giovannoni 6, Di Carlo 8, Bertelli 9, Falorni 5, Di Vilio 3, Mannocci 3, Profeti 3, Bufalini, Macchi. All. Ciampolini.

Parziali: 21-20, 9-19, 12-14, 15-13

Under 13 secondi classificati al memorial “Bruno Rosa”

Nel fine settimana in campo anche gli Under 13 di Giovanni Corbinelli e Tommaso Barlabà, che hanno conquistato la medaglia d’argento al memorial “Bruno Rosa” organizzato dalla Pallacanestro Prato Dragons in collaborazione con il Montemurlo Basket, al quale hanno preso parte Prato Dragons, Ludec Porcari, Basket Cecina, Invictus Livorno, Herons Montecatini, Don Bosco Livorno e Costone Siena. Un grazie alle società di Prato e Montemurlo per l’invito e l’ospitalità e un applauso ai nostri ragazzi e all’intero staff.

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