'A Veglia in Piazza', arrivano GelAut e il cinema sotto le stelle

Entra nel vivo la manifestazione A VEGLIA IN PIAZZA organizzata dal Circolo Arci Casa del Popolo di Limite in Piazza Vittorio Veneto con due appuntamenti particolarmente importanti questa settimana:

MERCOLEDI' 17 Luglio DJ Set con Kobra ma il clou sarà la presenza dell'APEGELATO-CAR di GEL AUT progetto della Cooperativa La Pietra d'Angolo di Fucecchio per l'inserimento di soggetti con problemi di Autismo che hanno frequentato un corso per gelataio e proporranno il loro specialissimo e buonissimo gelato.

GIOVEDI' 18 Luglio, sempre alle 21.30, torna dopo un lunghissimo periodo uno spettacolo cinematografico a Limite sull'Arno e sul grande schermo sarà proiettato il Film di animazione IL ROBOT SELVAGGIO.

Contiamo sulla risposta dei limitesi a queste iniziative e, fra l'altro, saranno in vendita anche le cartelle per la TOMBOLA del prossimo 25 Luglio con incasso destinato all'Associazione ASTRO.