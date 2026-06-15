Accademia Italiana della Cucina, Empoli e Valdelsa insieme per l'Interconviviale di giugno

Le Delegazioni di Empoli e della Valdelsa Fiorentina dell'Accademia Italiana della Cucina si sono ritrovate per la tradizionale Interconviviale di Giugno presso il Ristorante Panoramic di Monterappoli, a Empoli, per una serata all'insegna della convivialità e della valorizzazione della tradizione gastronomica italiana.

L’incontro, dedicato al baccalà, tema dell’anno accademico, è stato organizzato dai simposiarchi Arch. Tiziano Pucci per la Delegazione di Empoli e Avv. Anna Bozzini per la Delegazione della Valdelsa Fiorentina. La serata si è svolta in un’atmosfera particolarmente accogliente e cordiale, favorita dall’eleganza del locale e dalla calorosa partecipazione di numerosi Accademici e ospiti delle due delegazioni.

Nel corso della conviviale sono stati consegnati importanti riconoscimenti associativi: all’Ing. Alessandro Scappini il diploma per i 25 anni di appartenenza all’Accademia Italiana della Cucina e al Comm. Eugenio Tinghi quello per i 35 anni di iscrizione.

Dopo il saluto dei Delegati, il Prof. Massimo Vincenzini per Empoli e il Dott. Alessandro Signorini per la Valdelsa Fiorentina, ha preso avvio il percorso gastronomico ideato per l’occasione.

Tra una portata e l’altra, la Dott.ssa Chiara Guazzini ha offerto ai presenti un interessante intervento dedicato ai principi di un’alimentazione sana, equilibrata e al tempo stesso gratificante.

A fine serata, degustazione di liquore al carciofo grazie a Marco Corradini che, con lungimirante spirito imprenditoriale, ha riportato a nuova vita lo storico marchio Gambacciani, un tempo vanto della liquoristica empolese con la celebre China.

Non sono mancati i ringraziamenti al personale di sala e di cucina. In segno di riconoscenza, i Delegati Massimo Vincenzini e Alessandro Signorini hanno consegnato alla struttura una pubblicazione dedicata ai disegni di Dilvo Lotti e la vetrofania dell’Accademia, aggiornata con il prestigioso riconoscimento ottenuto quest’anno.

La serata si è così confermata un’importante occasione per rafforzare il consolidato rapporto di amicizia e collaborazione tra le Delegazioni di Empoli e della Valdelsa Fiorentina, da sempre unite da un proficuo scambio culturale e da una costante frequentazione reciproca.