Apre a Limite sull'Arno lo studio "Rehab Fisioterapia e Performance"

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Appuntamento con l'inaugurazione sabato 20 giugno

Nuova apertura a Limite sull'Arno con "Rehab Fisioterapia e Performance". A fondarlo i due giovani dottori Corinna Mannucci, 23 anni e Carmine Matrone, 29 anni. L'appuntamento con l'inaugurazione dello studio è per sabato 20 giugno.

Nel nuovo spazio, spiegano Mannucci e Matrone, saranno proposti percorsi di fisioterapia attiva, costruiti su misura della persona e degli obiettivi. In particolare lo studio si occuperà di fisioterapia sportiva, riabilitazione post-operatoria, analisi oggettiva della performance, trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici, fisioterapia domiciliare.

Oltre a questi servizi, all’interno dello studio saranno presenti anche visite specialistiche svolte da professionisti. "La nostra idea è stata quella di creare un ambiente moderno e all’avanguardia, dove ogni persona possa sentirsi seguita nel proprio recupero a 360 gradi" aggiungono i dottori Mannucci e Matrone. "Per noi è fondamentale mettere il paziente al centro del percorso, condividendo insieme obiettivi e risultati, lavorando fianco a fianco per raggiungerli". Il taglio del nastro di "Rehab Fisioterapia e Performance" sarà sabato 20 giugno, alle 18, in Via Partigiani d’Italia 33.

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