'Arnovecchio, natura che ispira': 25 scatti per conoscere meglio le ricchezze dell'oasi empolese

Il Comune di Empoli e Legambiente Empolese Valdelsa organizzano una mostra fotografica per conoscere più da vicino le meravigliose ricchezza naturalistiche dell’oasi naturale protetta: “Arnovecchio, natura che ispira”, questo è il titolo.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Centro*Coop di Empoli e sarà allestita in pieno centro storico, nel suggestivo Vicolo Santo Stefano - passaggio di collegamento tra via Giuseppe del Papa e via dei Neri -, diventato luogo di cultura e di eventi espositivi, sarà aperta dal 2 al 31 luglio 2026 – nell’ambito del cartellone estivo “Uno spettacolo d’estate” all’interno della programmazione del Luglio empolese – nei giorni di martedì e giovedì con orario 9-23 e il venerdì in orario 9-20. Ingresso gratuito.

“Sarà un’occasione importante per visitare la mostra della nostra oasi protetta e ringraziamo Legambiente per questa grande opportunità - ha dichiarato l’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci –. Una mostra fotografica che ci farà conoscere più da vicino questa importante area a due passi dal centro della città, così da essere ammirata da tutte e tutti”.

FOCUS - Le immagini della mostra, scattate dal fotografo Paolo Caciagli, spesso in ore di pazienti appostamenti, mostrano gli uccelli, le orchidee, le farfalle e le altre creature grandi e piccole del gioiello verde di Empoli. Fra i 25 scatti di grande formato spiccano il coloratissimo Martin pescatore, lo Svasso maggiore che trasporta i pulcini sul dorso, la minuscola Mantide di Spallanzani e lo sgargiante bruco del Macaone. Non mancano scatti fortunati di mammiferi, sorpresi durante il giorno sui sentieri dell’oasi, come il timido Capriolo e l’elusivo Istrice; sulla riva le Volpi che riposano a breve distanza dalle anatre, al sicuro nell’acqua.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel XVI secolo da Cosimo I dei Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività di cava che portarono alla formazione di bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione.

Nell’ex Cava Pierucci, da tempo di proprietà comunale, è stato realizzato un sentiero natura concepito per una completa accessibilità e dotato di strutture che facilitano l’osservazione di piante ed animali.

Per informazioni e visite guidate nell’area naturale protetta di Arnovecchio è possibile contattare Legambiente, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, scrivendo a oasidiarnovecchio@gmail.com

APERTURE DELL’OASI - Nel mese di giugno l’oasi è visitabile, ad accesso libero, il sabato in orario 16-20 e la domenica 9-12. Nei mesi di luglio e agosto solo la domenica mattina. Per informazioni: www.naturaintoscana.it e pagina FB /oasidiarnovecchio

Fonte: Comune di Empoli,