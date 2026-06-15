Per due giorni, il 27 e 28 giugno, il Parco di Serravalle a Empoli si trasforma in un luogo di incontro, dibattito e partecipazione collettiva grazie al B-Side Festival: un evento unico che intreccia musica live, food e attività sportive con talk per accendere i riflettori sull’inclusione lavorativa. L'obiettivo del festival è contribuire a promuovere e diffondere una cultura del lavoro inclusivo e valorizzare il ruolo delle cooperative sociali di tipo B, come strumenti concreti di integrazione e sviluppo sociale.

Queste imprese dimostrano ogni giorno che è possibile coniugare attività economica, inclusione sociale e sviluppo imprenditoriale, garantendo la dignità di una vita economicamente e socialmente autonoma alle persone più fragili della società. In questa ottica gli inserimenti lavorativi non rappresentano atti di benevolenza, ma strumenti concreti di giustizia sociale, coerenti con i principi costituzionali e con il quadro normativo vigente.

Il B-Side Festival prenderà ufficialmente il via sabato 27 giugno (ore 16) con i saluti istituzionali del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, del sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e del Presidente Nazionale Legacoop Simone Gamberini.

B-Talk

Spazio al confronto con due talk tematici, in programma sabato, dedicati all’inclusione lavorativa. Saranno momenti di confronto tra rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle imprese e delle realtà sociali per delineare azioni comuni e condivise, perché il lavoro inclusivo non sia più visto come un vincolo da rispettare ma un’opportunità da cogliere.

Si parte da “L’inclusione lavorativa e le pratiche di collaborazione” (ore 17.30) con la partecipazione di Massimo Ascari, Presidente Nazionale Legacoop Sociali, Alberto Lenzi, Assessore al Lavoro della Regione Toscana, Barbara Antonini, Presidente presidio Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa, Massimiliano Bevacqua, Cooperativa Solaris Monza e rappresentanti di Anci Toscana. Il dibattito sarà moderato da Diego Dutto, Direttore Legacoop Sociali.

A seguire (ore 18.30) “Intese per l’inserimento lavorativo: strumenti per la promozione e le buone pratiche”. Sul palco portano il loro contributo Gianni Autorino, del Dipartimento Welfare Legacoop Toscana, Nicola Perini, Presidente Publiacqua, Gianluca Paglia, Amministratore Delegato Sei Toscana, Brenda Barnini, Presidente Commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana e Simone Gamberini, Presidente Nazionale Legacoop. A moderare il confronto, Enrico Sostegni di Legacoop Toscana.

Il B-Side Festival sarà anche il primo palcoscenico per “Operazione Asset”, un cortometraggio realizzato dall'IIS "Il Pontormo" di Empoli grazie alla partecipazione di un gruppo di studenti e alla regia di Alberto Antonini, docente di sostegno e coordinatore del dipartimento presso il liceo empolese. Un progetto inclusivo che ha visto gli studenti con disabilità protagonisti in tutte le fasi del film, con l'obiettivo di valorizzare le loro competenze trasversali e arricchire il loro percorso emotivo attraverso la magia del cinema.

Dopo la proiezione seguirà un momento di confronto con la partecipazione dei ragazzi, la dirigente scolastica, il curatore del progetto e Lucia Mostardini di Rete Inclusione.

B-Sport

Durante i due giorni della manifestazione sarà attiva un’area verde dedicata a varie attività sportive, inoltre, grazie alla cooperativa sociale Melograno di Follonica, saranno messe a disposizione delle biciclette inclusive. Si tratta di mezzi speciali progettati per favorire il benessere, la mobilità e il turismo accessibile delle persone con disabilità o ridotte capacità motorie: uno strumento concreto di inclusione che promuove un’esperienza di movimento e socialità accessibile a tutti.

L’area sport sarà arricchita anche da uno spazio per l’intrattenimento dei più piccoli.

Il B-Side Festival è dibattiti, inclusione, sport e anche grande musica dal vivo: il weekend si accende con due appuntamenti speciali a ingresso gratuito. Sabato 27 giugno sul palco lo spettacolo live di Ex-Opera, con una performance di voci liriche, orchestra sinfonica e musica elettronica, e domenica 28 giugno sarà la volta di Leonardo De Andreis, Edoardo Brogi e Andrea Maestrelli. La due giorni vedrà anche la partecipazione di una quindicina di cooperative sociali, vere testimonial del lavoro inclusivo, e protagoniste del Food Truck Social.

L’evento è realizzato grazie a Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2B, il Consorzio COOB, MangeRete cooperazione alimentare, e numerose realtà del territorio e il supporto del Comune di Empoli.

Il programma

Programma sabato 27 giugno

Ore 12.00 Apertura stand gastronomici

Ore 16.00 Saluti Istituzionali

Alessio Mantellassi Sindaco di Empoli

Bernard Dika Sottosegretario Presidenza Regione Toscana

Eugenio Giani Governatore Regione Toscana

Simone Gamberini Presidente Nazionale Legacoop

Ore 17.30 Talk- L’inclusione lavorativa e le pratiche di collaborazione

Intervengono

Massimo Ascari Presidente Nazionale Legacoop Sociali

Alberto Lenzi Assessore al Lavoro Regione Toscana

Barbara Antonini Presidente Confindustria

Anci Toscana

Massimiliano Bevacqua Cooperativa Solaris Monza

Modera Diego Dutto Direttore Legacoop Sociali

Ore 18.30 Talk- Intese per l’inserimento lavorativo: strumenti per la promozione e le buone pratiche

Intervengono

Gianni Autorino Dipartimento Welfare Legacoop Toscana

Nicola Perini Presidente Publiacqua

Gianluca Paglia Amministratore Delegato Sei Toscana

Brenda Barnini Presidente Commissione Sviluppo Economico

Simone Gamberini Presidente Nazionale Legacoop

Modera Enrico Sostegni Legacoop Toscana

Ore 19.00 Apertura stand gastronomici

Ore 21.00 Concerto Opera Dance Music

Durante tutta la giornata è attiva l’ AREA SPORT, nel pomeriggio saranno a disposizione Biciclette inclusive nel parco Dal pomeriggio Spazio Bimbi.

Programma domenica 28 giugno

Ore 10.30 Sport per famiglie con bambini

Ore 12.00 Apertura truck e stand gastronomici

Ore 17.30 Territorio e inclusione. “Operazione Asset” Cortometraggio a cura del Liceo Pontormo di Empoli e Rete Inclusione. Visione e prospettive.

Intervengono:

Professoressa Filomena Palmesano Dirigente Scolastica

Professore Alberto Antonini Curatore del progetto

Lucia Mostardini Rete Inclusione

Conclusioni e ringraziamenti

Cristina Dragonetti Presidente SintesiMinerva

Gabriele Mecheri Amministratore Delegato K2B Cooperativa Sociale

Michele Vignali Presidente COOB

Modera Giuseppe Manzo, giornalista, comunicazione Legacoop Sociali

Ore 19.00 Apertura stand gastronomici

Ore 21.00 Concerto: Edoardo Brogi, Andrea Maestrelli e Leonardo de Andreis

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate