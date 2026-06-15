The Brickmakers - il basket 3x3 a Capanne: tre giorni di sport giovane, dinamico e aperto al territorio

Capanne, nel Comune di Montopoli in Val d’Arno, si prepara a vivere tre giornate all’insegna del basket 3x3, una disciplina olimpica giovane, veloce e spettacolare che porta in campo l’energia dello sport di strada e la rende accessibile a tutti. Il torneo si svolgerà mercoledì 17, giovedì 18 con i gironi eliminatori e venerdì 19 con le finali, dalle 18,30 alle 23,00 e richiamerà ben 16 squadre composte da giocatori provenienti da diverse categorie. Durante le serate di selezione sarà possibile anche per chiunque si presenti iscriversi e partecipare al 3-Point game, la gara di tiro da tre, fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento rientra tra le 40 tappe del circuito ToscanaB3, patrocinato dalla Regione Toscana e con il supporto di Conad, progetto che mira a promuovere la cultura e i valori dello streetball giovanile e senior sul territorio regionale attraverso un circuito itinerante di basket 3x3 che unisce sport, aggregazione e spettacolo. La squadra vincitrice del torneo conquisterà l’accesso alle finali regionali in programma a Viareggio dal 24 al 26 luglio, portando così Capanne e Montopoli all’interno di un percorso sportivo di respiro regionale.

Oltre alla competizione, l’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il basket 3x3, ma più in generale l’intero movimento della pallacanestro come sport aperto, inclusivo e capace di avvicinare nuove persone al mondo dello sport. La B.A.S. “The Brickmakers”, associazione organizzatrice del torneo, guarda già al futuro con la volontà di ampliare progressivamente la partecipazione anche al movimento femminile e ai giocatori amatoriali, rendendo l’evento sempre più partecipato e rappresentativo del territorio.

La kermesse è organizzata in collaborazione con i Barrocciai Capannesi aps e la Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d’Arno, col sostegno di Ecofor Service: una sinergia che unisce sport, volontariato e comunità, con l’obiettivo di offrire a cittadini, giovani e appassionati tre serate di energia, aggregazione e passione per il basket.

Le serate saranno arricchite anche da momenti di convivialità e attività per tutte le età: intrattenimento per grandi, come il “basketpong”, e per i più piccoli, con la presenza degli istruttori mini e microbasket dell’Etrusca Basket San Miniato, con cibo e bevande a cura dei Barrocciai Capannesi. Sarà presente anche Dynamo Camp, la prima realtà italiana di Terapia Ricreativa che offre vacanze gratuite e programmi inclusivi a bambini affetti da gravi patologie e alle loro famiglie, sia nella propria oasi in Toscana sia negli ospedali di tutta Italia, e, grazie alla collaborazione con ARCI, saranno presenti stand dedicati alla scoperta e alla conoscenza dei giochi da tavolo, insieme a iniziative pensate per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo.

Vi aspettiamo numerosi per partecipare e seguire da vicino una manifestazione che porta sul campo il ritmo, la tecnica e lo spirito autentico del basket 3x3 ma anche per stare tutti insieme all’aperto e in compagnia, in modo da vivere il paese e la comunità.

Notizie correlate