Un mese di Calcio a Castelfiorentino: torna il 'ToCa Village'

Un mese di Calcio a Castelfiorentino. E’ questo il biglietto da visita del 'ToCa Village', sigla che sta per "Torneo Castellano" e che dal 15 giugno al 10 luglio (dalle ore 21.00) illuminerà lo Stadio comunale 'Riccardo Neri' di Castelfiorentino con un Torneo di Calcio a 7, offrendo un programma diversificato e coinvolgente sia per i partecipanti che per il pubblico.

Un appuntamento all’insegna dello sport e dei suoi valori, dunque, aperto a tutti i giovani dell’Empolese Valdelsa che desiderano trascorrere il loro tempo libero in modo sano, proponendosi come punto di riferimento nel panorama toscano degli eventi estivi.

Nato nel 2018 grazie a tre giovani di Castelfiorentino (Lorenzo Pratelli, Alessio Nuraj e Anuar Zahouani) 'ToCa Village' è cresciuto negli ultimi anni e nel 2026 ha avviato anche una collaborazione con “Bomber Cup”, brand legato al mondo del calcio fondato da Christian Vieri.

Al Torneo di calcio a 7 (“ToCa Football”) parteciperanno sedici squadre provenienti da tutta la Valdelsa (Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Gambassi, Montespertoli e Poggibonsi), proponendosi come uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’estate. Una partecipazione ampia che alza il livello della competizione e rende il torneo un vero punto di riferimento a livello territoriale.

Per l’intera durata del “ToCa Village” sarà presente un’area food, con cibo e bevande.

"Sport e comunità – sottolinea l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio - sono i punti di forza del ToCa Village, che nasce grazie allo spirito di iniziativa e all’entusiasmo di tre giovani di Castelfiorentino, affiancati in seguito da un valido team che ne ha consentito lo sviluppo e la crescita. Un appuntamento che esalta lo sport e soprattutto i suoi valori, di partecipazione, socialità, relazioni e divertimento. Un evento da vivere, nelle calde serate estive".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa