Centri estivi che non rientrano nel programma Vinci Estate, on line l’avviso pubblico per l’assistenza alla disabilità

Il Comune di Vinci pubblica l'avviso per l’erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili in età compresa fra i 3 e i 14 anni non frequentanti i centri estivi del programma comunale “Vinci Estate 2026”.

L'avviso è rivolto agli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 1 e 3, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

-siano residenti nel Comune di Vinci e iscritti ai centri estivi organizzati sul territorio comunale (che non rientrano nel programma Vinci estate 2026) o in altri Comuni da enti, associazioni o privati;

-non siano residenti nel Comune di Vinci, ma frequentino le scuole del Comune di Vinci e siano iscritti a un centro estivo organizzato nel territorio comunale (che non rientra nel programma Vinci Estate 2026).

Le domande devono essere presentata al Comune di Vinci dal 15 al 27 giugno 2026, tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it o pec all'indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it.

Al link https://www.comune.vinci.fi.it/novita/avviso-assistenza-disabilita-centri-estivi-2026/ l'avviso completo e il modulo di domanda.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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