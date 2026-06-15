Certaldo, il Comune comunica le chiusure estive degli sportelli sociali

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, nell'ambito delle chiusure estive 2026 degli sportelli sociali dell'Unione, verranno osservate le seguenti giornate di chiusura:
Agosto: 10, 11, 13, 17, 18, 20
Il Comune precisa che sarà data specifica comunicazione in merito ai singoli servizi comunali interessati.
Nei giorni di chiusura degli sportelli, in caso di urgenze, i cittadini potranno contattare il numero 0571 757220.
Il servizio resta inoltre a disposizione degli operatori degli sportelli URP dei singoli Comuni per la gestione di eventuali necessità che dovessero presentarsi durante i periodi di chiusura.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
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