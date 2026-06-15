Certaldo omaggia Mauro Dei, presidente della Croce Rossa

Questa mattina il Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e la Giunta Comunale hanno ricevuto in Municipio Mauro Dei per consegnargli un attestato di riconoscenza e gratitudine a nome dell'intera comunità certaldese.

Con questo omaggio, l'Amministrazione ha voluto ringraziare Mauro Dei per il prezioso lavoro svolto alla guida della Croce Rossa Italiana – Comitato di Certaldo, della quale è stato Presidente dal 2010. In oltre quindici anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo alla crescita dell'associazione e promuovendo con costanza i valori della solidarietà, del volontariato e dell'attenzione verso le persone più fragili.

Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come il suo impegno, unito a competenza, disponibilità e spirito di servizio, abbia lasciato un segno significativo nella comunità certaldese e nel mondo del volontariato locale, rafforzando il legame tra la Croce Rossa e il territorio.

La consegna dell'attestato ha rappresentato un momento di riconoscenza istituzionale verso una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio degli altri, contribuendo con il proprio esempio alla diffusione dei valori di umanità e solidarietà.

A conferma del valore del suo percorso, nel 2023 Mauro Dei è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana, prestigiosa onorificenza conferita dalla Presidenza Nazionale della CRI per la passione, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della sua lunga attività associativa.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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