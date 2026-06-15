Certaldo omaggia Mauro Dei, presidente della Croce Rossa

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Questa mattina il Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e la Giunta Comunale hanno ricevuto in Municipio Mauro Dei per consegnargli un attestato di riconoscenza e gratitudine a nome dell'intera comunità certaldese.

Con questo omaggio, l'Amministrazione ha voluto ringraziare Mauro Dei per il prezioso lavoro svolto alla guida della Croce Rossa Italiana – Comitato di Certaldo, della quale è stato Presidente dal 2010. In oltre quindici anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo alla crescita dell'associazione e promuovendo con costanza i valori della solidarietà, del volontariato e dell'attenzione verso le persone più fragili.

Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come il suo impegno, unito a competenza, disponibilità e spirito di servizio, abbia lasciato un segno significativo nella comunità certaldese e nel mondo del volontariato locale, rafforzando il legame tra la Croce Rossa e il territorio.

La consegna dell'attestato ha rappresentato un momento di riconoscenza istituzionale verso una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio degli altri, contribuendo con il proprio esempio alla diffusione dei valori di umanità e solidarietà.

A conferma del valore del suo percorso, nel 2023 Mauro Dei è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana, prestigiosa onorificenza conferita dalla Presidenza Nazionale della CRI per la passione, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della sua lunga attività associativa.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
15 Giugno 2026

Certaldo, lavori al distributore di carburante in via Romana: modifiche alla circolazione

Con Ordinanza n. 115 del 15/06/2026 è stata disposta una modifica temporanea della circolazione stradale in via Romana, nei pressi del distributore Q8. Il provvedimento si rende necessario per consentire [...]

Certaldo
Attualità
15 Giugno 2026

Successo per il saggio finale di ginnastica della Polisportiva Certaldo

Svoltosi ieri alla palestra Carducci, gremita in ogni ordine di posto, il saggio finale di ginnastica artistica ha concluso l’anno sportivo della Polisportiva Certaldo, offrendo alla comunità un momento di [...]

Certaldo
Attualità
13 Giugno 2026

Annunciati i vincitori del Premio Boccaccio 2026: Certaldo accoglierà Rosa Montero, Julio Velasco e Francesco Costa

Saranno loro i protagonisti della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, l'appuntamento che ogni anno porta nella città di Boccaccio alcune tra le personalità più autorevoli del panorama letterario, [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina