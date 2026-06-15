'Cesvot vicino a te' fa tappa a Montespertoli: il 17 giugno un incontro pubblico dedicato al volontariato

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Mercoledì 17 giugno alle ore 18.00, nella Sala del Consiglio Comunale, una serata per conoscere i servizi gratuiti di Cesvot e le associazioni del territorio. Ingresso libero con iscrizione

Il volontariato toscano si racconta a Montespertoli. Mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 18.00, la Sala del Consiglio Comunale di piazza del Popolo 1 ospita una nuova tappa di "Cesvot vicino a te", il ciclo di incontri con cui il Centro Servizi Volontariato Toscana porta i propri servizi direttamente nei territori, incontrando cittadini e associazioni. L'iniziativa è promossa dalla Delegazione Cesvot di Empoli in collaborazione con il Comune di Montespertoli.

L'incontro si apre con i saluti istituzionali di Maria Rita Cestari, presidente della Delegazione Cesvot di Empoli e di Ottavia Viti, assessora alle Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Montespertoli. A seguire, Federico Gori, operatore Cesvot dell'Area Centro, illustrerà i servizi gratuiti che Cesvot mette a disposizione e le numerose iniziative promosse a sostegno del volontariato e del terzo settore toscano.

Spazio poi alle realtà del territorio: le associazioni presenti racconteranno chi sono, dove operano e quali attività svolgono, condividendo con il pubblico le proprie esperienze di volontariato. Tra le testimonianze, quelle di Dario Gentili per Prima Materia aps e di Francesco Caprari per il Comitato Solidarietà della Casa di riposo "Santa Maria della Misericordia" odv.

Al termine delle presentazioni si aprirà uno spazio di dialogo con il pubblico, per domande e richieste di chiarimento sulle attività illustrate. Le conclusioni sono affidate a Maria Rita Cestari.

L'appuntamento è a ingresso libero; per partecipare è richiesta l'iscrizione. Per informazioni è possibile contattare lo 0571 530165, scrivere a area.centro@cesvot.it o consultare il sito www.cesvot.it, dove sono disponibili anche tutti gli altri incontri in programma sul territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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