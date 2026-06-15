Controlli al Firenze Rocks: oltre 100 grammi di droghe sequestrate, 18 irregolarità fiscali

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Rilevate irregolarità fiscali, sequestri di stupefacenti e denunce: trovati hashish, marijuana, cocaina, mdma, ketamina, oppioidi

Oltre 90 illeciti rilevati, 72 segnalazioni per uso e consumo di sostanze stupefacenti e diverse violazioni nei settori del fisco. È questo il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza in occasione dell'ultimo "Firenze Rocks" al Visarno Arena. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze si sono concentrati in aprticolare sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sull'evasione fiscale e sulla contraffazione.

Sono state segnalate 72 consumatori e denunciata a piede libero una persona per consumo e possesso di droga. I controlli eseguiti hanno portato al sequestro complessivo di 48,7 grammi di hashish, 27,93 grammi di marijuana, 10,64 grammi di cocaina, 2,11 grammi di MDMA, 8,77 grammi di funghi allucinogeni, grammi 0, 39 di ketamina e grammi 0,7 di cocaina rosa oltre a 55 spinelli pronti all'uso.

Tra le sostanze individuate spicca la "cocaina rosa", una droga sintetica insidiosa e molto diffusa tra i giovani che, a dispetto del nome, consiste in un mix artificiale di molecole chimiche tra cui ketamina, MDMA, metanfetamine o oppioidi pesanti come il Fentanyl.

Un ruolo chiave è stato giocato dalle unità cinofile del Corpo, il cui addestramento specialistico ha permesso di scovare le dosi nascoste addosso ai passanti.

La Guardia di Finanza ha eseguito 23 controlli in materia di certificazione dei corrispettivi, dei quali 18 hanno evidenziato irregolarità.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
15 Giugno 2026

"Assistente domiciliare vittima di un'aggressione sessuale a Firenze", la denuncia di USB

"Giovedì 11 giugno una lavoratrice dell’assistenza domiciliare SAD, dipendente di un consorzio a cui è stato affidato il servizio in appalto dal comune di Firenze, è stata vittima dì un’aggressione [...]

Firenze
Cronaca
14 Giugno 2026

Giovane denuncia aggressione e furto in centro a Firenze

A Firenze un 33enne di origini marocchine ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato nella tarda serata di sabato 13 giugno in piazza Leopoldo. Secondo il suo racconto persone [...]

Firenze
Cronaca
13 Giugno 2026

Firenze, turista americano minacciato con coltello e rapinato: due arresti

Un turista americano è stato rapinato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nel centro storico di Firenze da due persone armate di coltello. I presunti responsabili sono stati fermati [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina