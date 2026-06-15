Controlli al Firenze Rocks: oltre 100 grammi di droghe sequestrate, 18 irregolarità fiscali

Oltre 90 illeciti rilevati, 72 segnalazioni per uso e consumo di sostanze stupefacenti e diverse violazioni nei settori del fisco. È questo il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza in occasione dell'ultimo "Firenze Rocks" al Visarno Arena. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze si sono concentrati in aprticolare sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sull'evasione fiscale e sulla contraffazione.

Sono state segnalate 72 consumatori e denunciata a piede libero una persona per consumo e possesso di droga. I controlli eseguiti hanno portato al sequestro complessivo di 48,7 grammi di hashish, 27,93 grammi di marijuana, 10,64 grammi di cocaina, 2,11 grammi di MDMA, 8,77 grammi di funghi allucinogeni, grammi 0, 39 di ketamina e grammi 0,7 di cocaina rosa oltre a 55 spinelli pronti all'uso.

Tra le sostanze individuate spicca la "cocaina rosa", una droga sintetica insidiosa e molto diffusa tra i giovani che, a dispetto del nome, consiste in un mix artificiale di molecole chimiche tra cui ketamina, MDMA, metanfetamine o oppioidi pesanti come il Fentanyl.

Un ruolo chiave è stato giocato dalle unità cinofile del Corpo, il cui addestramento specialistico ha permesso di scovare le dosi nascoste addosso ai passanti.

La Guardia di Finanza ha eseguito 23 controlli in materia di certificazione dei corrispettivi, dei quali 18 hanno evidenziato irregolarità.

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