"Disparità di accesso ai servizi sanitari": l'interrogazione FI per Montopoli e Castelfranco

Un'interrogazione per denunciare la disparità di accesso ai servizi sanitari per i residenti di Montopoli in Valdarno e Castelfranco di Sotto. A presentarla, il gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana. "La Regione - spiega il capogruppo Marco Stella - ha sottoscritto nel marzo 2025 un accordo tra ASL Toscana Centro e ASL Toscana Sud-Est per la mobilità dei cittadini residenti nelle zone di confine, basato sul principio di prossimità delle cure, andando a rinnovare il precedente accordo del 2017, per favorire il pieno utilizzo della rete complessiva dei servizi posti sui due territori aziendali di confine. Si tratta di un accordo che coinvolge 26 Comuni per un bacino potenziale di oltre 350.000 abitanti".

"I residenti di Montopoli in Val d'Arno e di Castelfranco di Sotto con le sue frazioni distano circa 5-15 minuti dall'ospedale di Pontedera e 17-28 minuti dall'ospedale di Empoli - prosegue Stella -. L'assenza di un accordo inter-ASL tra Centro e Nord-Ovest costringe i cittadini dei due Comuni a percorsi più lunghi, con forti disagi. Tra le criticità segnalate: ambulanze che rifiutano il trasporto all'ospedale più vicino (Pontedera) e trasferiscono forzatamente i pazienti a Empoli; prenotazioni specialistiche distanti oltre 25 Km; pazienti oncologici e cronici costretti a ritirare farmaci con piano terapeutico a Empoli (25 km) invece che a Pontedera (5 km); guardia medica fisicamente assente sul territorio con accesso solo a San Miniato previo appuntamento, mentre a Pontedera l'accesso è libero e raggiungibile in pochi minuti".

"Visto che i cittadini hanno segnalato ripetutamente la questione a Regione Toscana, ASL Toscana Centro, ASL Toscana Nord-Ovest e Comune di Montopoli, senza ottenere riscontro entro i termini di legge", Forza Italia ha presentato un'interrogazione urgente in cui chiede alla Regione se intenda "attivare, di concerto con l'Asl Toscana Centro e l'Asl Toscana Nord-Ovest, un accordo per le aree di confine, analogo a quello sottoscritto nel marzo 2025 tra l'Asl Toscana Centro e l'Asl Toscana Sud Est" e se intenda adottare "misure transitorie per i cittadini più fragili dei comuni di confine (es. rimborso trasporti documentati, convenzioni con trasporto sanitario privato per anziani non autosufficienti o ultraottantenni) nell'attesa che tale accordo sia sottoscritto".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Forza Italia - ufficio stampa