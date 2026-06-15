Empoli, si chiude la terza edizione del Jump festival: "Cinque giorni fantastici"

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(Foto Jump Festival 2026)

Gli organizzatori danno appuntamento al prossimo anno: "Empoli ha risposto partecipando. Ci ritroveremo qui, in questo bellissimo parco di Serravalle, per una nuova edizione"

"Sono stati cinque giorni fantastici. La città ha risposto partecipando, sentendosi coinvolta, divertendosi, ballando, mangiando, cantando e alzando le mani al cielo. Tante famiglie, giovani e anche i più piccoli hanno trovato nel "Jump festival" una dimensione tutta loro nella quale sentirsi bene. Una manifestazione per tutte le età".

"Voglio tornare negli anni '90" (Foto Jump Festival 2026)

Dopo l'ultima serata di musica al parco di Serravalle di Empoli gli organizzatori fanno il bilancio del festival appena tramontato, dando appuntamento al prossimo anno. "Dai concerti live alle consolle, ai ricordi di un tempo passato. Il festival è partito con una iconica Bandabardò, proseguito con una delle band storiche della musica italiana, i 99 Posse, per catapultarci nella musica elettronica con Combinazione e poi, con Voglio tornare negli anni ’90, un’esplosione di emozioni. Ultima serata con le hit dei ‘tormentoni’ di Gianni Drudi cantate dal pubblico presente per finire con la dance di Jack Mazzoni".

Combinazione (Foto Jump Festival 2026)

Spazio anche ai ringraziamenti. "È calato il sipario sulla terza edizione di un Jump festival che è stato vissuto, raccontato, condiviso, gustato con uno street food di qualità e specialità e il nostro più grande grazie va alle tante persone presenti che ci hanno scelto in queste sere. Grazie al Comune di Empoli, agli sponsor, alla stampa locale che ci ha seguito" e ancora Misericordia, Vab Antincendio, Cooperativa Pegaso, Cooperativa Orizzonti, Alia. "Ci ritroveremo qui, in questo bellissimo parco di Serravalle, per una nuova edizione. Grazie a tutti!".

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Jump Live di Empoli, patrocinata dal Comune di Empoli e rientra nel cartellone degli appuntamenti estivi "Uno spettacolo d’estate".

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