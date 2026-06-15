Firenze, comparsa la scritta "Donzelli a testa in giù". Condanna da FdI

"Donzelli a testa in giù", è una scritta a vernice spray apparsa su un muro a Firenze. A denunciare l'accaduto, riguardante il coordinatore nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, è il consigliere regionale di FdI Matteo Zoppini: "Stavolta la minaccia è stata vergata sui muri di Rifredi, a Firenze. Non è la "solita bravata" di qualche imbecille che non ha nulla di meglio da fare" scrive in un post sulla propria pagina Facebook Zoppini. "È un fatto grave, l’ennesima dimostrazione di un clima d’odio che qualcuno continua scientemente ad alimentare. Solidarietà a Giovanni Donzelli per l’ennesima gravissima minaccia di morte ricevuta. Non ci intimidiscono. Non ci hanno mai intimidito".

Ad unirsi nei messaggi di condanna e vicinanza anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Nel condannare l'intimidazione comparsa sui muri di Firenze, rivolgo sincera e affettuosa vicinanza all'amico Giovanni Donzelli".

"Esprimo la mia piena solidarietà a Giovanni Donzelli per le gravi minacce apparse sui muri di Firenze. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che nulla ha a che fare con il confronto democratico e che deve essere condannato con fermezza da tutte le forze politiche" afferma l'europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Torselli. "Da troppo tempo assistiamo a una pericolosa deriva fatta di demonizzazione dell’avversario politico e di un clima d’odio che rischia di superare ogni limite. Chi alimenta questa contrapposizione permanente dovrebbe interrogarsi sulle conseguenze delle proprie parole. Le minacce e l’intimidazione non possono mai trovare giustificazioni. Conoscendo Giovanni, sono certo che non si farà intimidire e continuerà a svolgere il proprio lavoro con la determinazione di sempre. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e che su episodi come questo ci sia una condanna unanime e senza distinguo".