Furto a Firenze in casa del calciatore Moise Kean

Cronaca Firenze
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Moise Kean (foto AC Fiorentina, profilo ufficiale facebook)

I ladri sono entrati in casa di Moise Kean, calciatore della Fiorentina. I malviventi hanno rubato orologi per un totale di circa trecentomila euro. Kean non era in Italia quando è stata svaligiata l'abitazione di Campo di Marte.

A dare l'allarme è stato un ospite del calciatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Investigazioni scientifiche che hanno
svolto i rilievi alla ricerca di tracce dei malviventi. Gli investigatori hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e individuare gli autori.

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