Future For Fashion 2026: a Firenze il vertice strategico sull'eccellenza del Made in Italy

Nel cuore dei giorni in cui il sistema moda internazionale è in scena a Firenze, la Sala Assemblee di Confindustria Toscana Centro e Costa (Via Valfonda, 9) ospiterà il prossimo giovedì 18 giugno alle ore 14.30, l’edizione 2026 di "Future For Fashion". L’evento, dedicato quest’anno a "Moda: valori, talento ed esperienze", che nasce per essere un’occasione di riflessione sul futuro della moda e del suo made in Italy.

Il progetto, il primo e unico di questo genere a Firenze, è promosso da Confindustria Toscana Centro e Costa e dal Centro di Firenze per la Moda Italiana.

I lavori di FFF2026 si apriranno alle ore 14:30 con i saluti istituzionali di Lapo Baroncelli (presidente Confindustria Toscana Centro e Costa), Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana) e Sara Funaro (sindaca di Firenze), a sottolineare il forte legame tra il territorio e la filiera della moda.

La prima parte del convegno analizzerà le sfide globali e le ricette per la competitività. Greta Cristini (analista geopolitica e scrittrice) aprirà con un focus sullo scenario geopolitico attuale. Seguirà un confronto inedito sugli "ingredienti per il successo" tra l’imprenditore agricolo Antonio Arrighi e il fashion designer Niccolò Pasqualetti, mentre Erika Andreetta (partner PwC Italia) illustrerà le prospettive future dei distretti industriali, con un focus particolare sulla pelletteria.

I lavori entreranno nel vivo, poi, con una tavola rotonda che vedrà dialogare i vertici delle principali associazioni di categoria: Carlo Capasa (presidente Camera Nazionale della Moda Italiana), Luca Sburlati (presidente Confindustria Moda) e Stefania Lazzaroni (direttrice Generale Altagamma).

L’incontro proseguirà con il ruolo strategico delle fiere con Antonio De Matteis (presidente Pitti Immagine) e con un approfondimento della normativa EPR e della sostenibilità, in collaborazione con il Venice Sustainable Fashion Forum, attraverso le voci di Mauro Chezzi (vicedirettore Confindustria Moda) e Cristina Catani (direttrice finanziaria di Lyria).

Le conclusioni della giornata saranno affidate ad Antonella Mansi (presidente Centro di Firenze per la Moda Italiana).

Arrivata quest’anno alla sua quinta edizione Future For Fashion si conferma come un’occasione, pensata per favorire lo scambio di idee, con l'obiettivo di preservare e innovare l'eccellenza del Made in Italy

Fonte: Confindustria Toscana Centro e Costa Firenze Livorno Massa Carrara

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