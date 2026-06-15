Giornata del donatore di sangue, inaugurata la panchina del dono a Cisanello

Una panchina variopinta installata nell’area verde che un tempo ospitava il vecchio sanatorio, di fronte al Centro trapianti dell’Aoup, proprio in uno dei varchi pedonali di ingresso affinché possa contribuire a sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione di sangue, di midollo, di organi… di tutto quello che può concorrere a salvare vite umane e a migliorare sensibilmente la qualità della vita di chi è stato meno fortunato.

Per veicolare questo messaggio universale di solidarietà oggi sono arrivati allo stabilimento ospedaliero di Cisanello enti e istituzioni civili e militari per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue che ricorre il 14 giugno.

E per l’occasione è stata inaugurata anche la panchina del dono, realizzata con il contributo del coordinamento di Pisa dell’associazione Fiat 500 Club Italia.

Accolti dalla direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere insieme allo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti e dell’Officina trasfusionale di area vasta, al Coordinamento del procurement di organi e tessuti di area vasta nord ovest e al comitato aziendale per il buon uso del sangue, sono intervenuti rappresentanti delle associazioni di donatori Avis, Fratres, Anpas, Admo, Aned, oltre a quelli dell’associazione che ha donato la panchina, a vari altri gruppi di donatori e a esponenti del Centro regionale sangue e dell’Organizzazione toscana trapianti.

Tutti hanno sottolineato l’importanza di un gesto così semplice come la donazione di sangue o di emocomponenti per chi è in buona salute, che comporta un sacrificio di pochi minuti che si traduce però in enormi benefici su vasta scala in un ospedale a vocazione chirurgica come quello di Pisa che effettua trapianti, è di riferimento nell’area vasta nord-ovest per i politraumi ed effettua terapie a base di emoderivati. In sostanza, si tratta di gesti che si traducono in speranze concrete di vita.

Il tema della solidarietà e del senso civico di comunità è stato il fulcro dell’appello rivolto alla cittadinanza anche da tutti i vertici delle forze dell’ordine e dell’esercito, sempre in prima linea nella mobilitazione quando c’è carenza di sangue.

Quest’anno in Aoup si registra un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: +152 donazioni di sangue intero, +104 di solo plasma (semestre 2026 vs semestre 2025). Inoltre si registra anche un incremento (+3) di donazioni di midollo osseo in un trimestre rispetto allo stesso periodo del 2025. In totale, nel 2025 ci sono state 2043 donazioni totali; attualmente siamo a 2188.

L’appello finale - nel ringraziare tutti i donatori, periodici, anonimi e occasionali per l’altruismo e la solidarietà dimostrati - è stato quindi a non dimenticare di donare il sangue prima delle ferie estive visto che gli ospedali non smettono di funzionare, anzi, necessitano di maggiori scorte di sacche per l’aumento della traumatologia legata ai flussi turistici e alle attività vacanziere

Fonte: AOU Pisa