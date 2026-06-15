Grosseto, auto finisce fuori strada: muore 34enne, soccorsa una bambina

Tragico incidente alle prime ore di questa mattina, lunedì 15 giugno, nel comune di Grosseto lungo la strada provinciale della Trappola dove un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi. All'interno del mezzo si trovavano due persone, un uomo e una bambina di circa sei anni. Sul posto, alle 6 circa, sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Il medico ha purtroppo constatato il decesso dell'uomo alla guida, un 34enne. La bambina, estratta dalla squadra dei vigili del fuoco, è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata al Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso.

Alle 7.46 la strada provinciale della Trappola risultava ancora chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi, per la ricostruzione della dinamica, da parte delle autorità competenti.

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