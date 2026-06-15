Guarda due persone discutere e viene brutalmente pestato

Un incrocio di sguardi avrebbe scatenato una violenta aggressione ai danni di un quarantenne a Arezzo. I fatti risalgono alla notte tra il 12 e 13 giugno vicino al parcheggio Cardorna, in centro.

L'uomo, secondo il racconto fornito alla polizia, stava tornando a casa quando ha notato una coppia intenta a discutere. Senza intervenire e senza rivolgere parola ai due, avrebbe semplicemente guardato la scena per un istante. Secondo il suo racconto, il giovane con cui ha incrociato lo sguardo avrebbe reagito con estrema violenza, colpendolo prima con al volto e poi con una raffica di pugni e calci.

Il quarantenne era a terra quando l'altro ha continuato a colpirlo. Le urla hanno attirato dei passanti, l'aggressore e la ragazza si sarebbero allontanati. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori. Trasportato all'ospedale, l'uomo ha riportato un occhio pesto, lividi ed ematomi in varie parti del corpo. Indagini in corso.