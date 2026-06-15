Incendio in hotel ad Arezzo, sette persone salvate con autoscala dai piani alti

Un incendio divampato nel tardo pomeriggio all’interno di un hotel situato in via Vittorio Veneto, nel centro di Arezzo, ha reso necessario un complesso intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio degli ospiti rimasti intrappolati ai piani superiori della struttura.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme si sarebbero sviluppate in una camera dell’albergo, determinando una rapida propagazione del fumo nei corridoi e impedendo a diverse persone di raggiungere autonomamente le uscite di sicurezza.

L’intervento è scattato intorno alle 17.40 e ha coinvolto squadre dei vigili del fuoco dotate di autoscala e autobotte. Sette ospiti sono stati evacuati dai piani alti attraverso l’uso di autorespiratori e dispositivi di protezione, mentre un’altra persona è riuscita a mettersi in salvo autonomamente.

Il bilancio complessivo è di otto persone intossicate dal fumo, tutte affidate alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della sicurezza dell’area.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse con la completa estinzione dell’incendio, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo e la dinamica dell’evento