Incendio di Lugnano, Buongiorno Empoli: "L'ambiente non può essere un tema secondario"

L'incendio della Delca Energy di Lugnano riapre il dibattito sui temi della tutela ambientale e della gestione delle emergenze anche nel territorio empolese. A intervenire è il gruppo consiliare Buongiorno Empoli, che in una nota esprime preoccupazione per quanto accaduto e invita le istituzioni a dedicare maggiore attenzione alle questioni ambientali e sanitarie..

"L'ambiente non è un argomento da affrontare solo durante le emergenze - sottolinea il gruppo -. È una priorità quotidiana che riguarda la qualità dell'aria che respiriamo, la sicurezza del territorio in cui viviamo, la gestione del rischio idrogeologico, la prevenzione dell'inquinamento e la salvaguardia della salute pubblica".

Secondo Buongiorno Empoli nel territorio empolese resterebbero aperte alcune questioni che meritano attenzione da parte delle istituzioni. Tra queste vengono citate le possibili criticità ambientali legate alla vicenda KEU, con riferimento agli sviluppi emersi nel caso di Crespina Lorenzana, il monitoraggio della qualità dell'aria attraverso l'installazione di nuove centraline ARPAT e la necessità di una pianificazione territoriale maggiormente orientata alla sostenibilità e alla resilienza.

"Una comunità moderna non si misura soltanto dagli eventi che organizza, ma dalla capacità di proteggere il proprio territorio e garantire alla cittadinanza un ambiente sano e sicuro - si legge nella nota -. Per questo chiediamo che ambiente, salute e prevenzione tornino al centro del dibattito pubblico e dell'azione amministrativa. Perché difendere l'ambiente significa difendere la qualità della vita di tutti e tutte. Anche se oltre i confini comunali e provinciali, ci aspettavamo una maggiore attenzione e sensibilità da parte dell'amministrazione comunale rispetto a quanto accaduto in questa settimana con l'incendio dell'azienda di Lugnano (Pisa)".

Il gruppo esprime inoltre dubbi sull'efficacia del coordinamento istituzionale nella gestione di emergenze di questo tipo. "La nostra sensazione è che sia assente o mal funzionante una cabina di regia regionale per eventi emergenziali come quello dell'incendio della Delca Energy", conclude la nota.