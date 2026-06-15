Istituzioni: scomparsa di Piero Landi, il cordoglio della presidente Saccardi

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Landi, protagonista della vita amministrativa e istituzionale dell’Isola d’Elba per molti anni. Con lui se ne va una figura che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio della comunità e delle istituzioni, distinguendosi per competenza, passione civile e attenzione al bene comune", ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

"Sindaco di Campo nell'Elba per quattro mandati, consigliere comunale e presidente della Comunità Montana, Landi ha rappresentato un esempio di impegno civico, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’isola e alla realizzazione di importanti opere per il territorio.

Il suo forte senso delle istituzioni, il rapporto diretto con i cittadini e l’attenzione costante al bene comune ne hanno fatto un amministratore stimato e un punto di riferimento per molte generazioni.

A nome del Consiglio regionale della Toscana esprimo le più sentite condoglianze alla moglie Amelia, ai figli Cristina, Cesare, Claudia e Marco, ai familiari e a tutta la comunità dell’Isola d'Elba".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale