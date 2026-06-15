"Luci nella notte": a Montespertoli torna il cinema sotto le stelle, con aperitivo

La Casa del Popolo "S. Allende" Circolo Arci di Montespertoli presenta "Luci nella notte", la rassegna di cinema all'aperto che animerà l'estate del paese con quindici appuntamenti, da domenica 14 giugno a domenica 9 agosto. Le proiezioni si terranno nel Giardino della Scuola Primaria "N. Machiavelli", con inizio sempre alle ore 21:30.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Montespertoli, propone un cartellone che alterna titoli della stagione cinematografica più recente, spaziando tra il cinema italiano e quello internazionale, con appuntamenti fissi ogni domenica e martedì sera.

A fare da cornice a tutte le serate ci sarà l'Aperi-Cinema: in occasione di ogni proiezione, il bar della Casa del Popolo propone un aperitivo prima del film, con prezzo speciale riservato ai soci Arci. Un'occasione per ritrovarsi e brindare insieme prima di accomodarsi davanti al grande schermo.

"Questa rassegna è l'occasione perfetta per goderci dell'ottimo cinema a due passi da casa, fare comunità e vivere le sere d'estate in un'atmosfera leggera e accogliente. Un grazie di cuore alla Casa del Popolo: fare squadra in questo modo fa bene al paese e rende la cultura un'esperienza accessibile a tutti anche durante i mesi estivi" dichiara Annalisa Giotti, Assessora alla cultura del Comune di Montespertoli.

"Casa del Popolo di Montespertoli e Circolo ARCI, nel rispettivo ruolo di promotori e organizzatori dell'iniziativa, sottolineano l'importanza di questa rassegna come spazio di socialità e cultura condivisa per tutta la comunità. La collaborazione tra le due realtà testimonia la volontà di offrire al paese momenti di qualità, accessibili a tutte le età, confermando il ruolo di entrambe le associazioni come punto di riferimento culturale e sociale del territorio" aggiungono la Presidente della Casa del Popolo, Serena Fontanelli e la Presidente del Circolo Arci, Margherita Sergi.

Il programma di giugno si è aperto ieri, domenica 14 con Una battaglia dopo l'altra, seguirà da Le città di pianura (16 giugno), La mattina scrivo (21), Il dio dell'amore (23), Gioia mia (28) e Un anno di scuola (30).

A luglio la rassegna prosegue con Il maestro (5), L'agente segreto (7), Tre ciotole (14), Tutto quello che resta di te (19), Sentimental Value (21), Hamnet (26) e Cinque secondi (28).

Il cartellone si chiude ad agosto con Un semplice incidente (4) e No Other Choice – Non c'è altra scelta (9).

Inoltre, all'interno della rassegna sono previste due date aggiuntive nei lunedì di luglio, sotto il titolo "Chi salverà il mondo", come negli anni precedenti. La programmazione di queste serate è ancora in fase di definizione.

Info e prenotazioni:

Intero 5 euro, ridotto 4 euro per soci ARCI, over 60 e under 18.

Prenotazioni cinema: Luca 346 951 6037 – Matteo 335 153 8317

Giardino Scuola Primaria "N. Machiavelli", Montespertoli

Aperi-Cinema: bar della Casa del Popolo S. Allende, prezzo speciale per i soci Arci Inizio proiezioni: ore 21:30.

Fonte: Comune di Montespertoli