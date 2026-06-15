Maxi operazione a Prato per traffico di droga e immigrazione clandestina: oltre 40 misure cautelari

Cronaca Prato
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In campo la polizia coordinata dalla Dda di Firenze

In corso questa mattina una vasta operazione, condotta dalla polizia di Stato sotto il coordinamento della Dda della procura di Firenze, con oltre 40 misure di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti, italiani e stranieri, ritenuti coinvolti a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. Eseguita inoltre una misura in Spagna, in collaborazione con la polizia spagnola ed Europol.

L'operazione è svolta dal servizio centrale operativo della Polizia e dalla squadra mobile di Prato, circa 150 gli agenti impiegati. I dettagli saranno resi noti questa mattina.

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