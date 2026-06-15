Parrucchiere senza autorizzazione, denunciato in Garfagnana

Scoperto e denunciato dalla guardia di finanza in Garfagnana un parrucchiere etnico risultato senza autorizzazione. Nel corso di un controllo delle fiamme gialle, della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, l'uomo ha esibito un'abilitazione professionale falsa. Gli accertamenti, viene spiegato in una nota della Gdf, hanno evidenziato che le attestazioni di qualifica di acconciatore rilasciate da enti accreditati ed esibite durante il controllo risultavano materialmente false, in quanto mai conseguite.

In applicazione della Legge regionale Toscana n. 29/2013 i finanzieri hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e del salone, dove venivano proposte extension e acconciature presentandosi come novità sul territorio, interrompendo l'attività. In seguito ai riscontri il titolare è stato denunciato.