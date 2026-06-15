Partito Democratico di Vinci, Francesco Redditi riconfermato segretario

Ieri mattina 14 giugno 2026, presso la sede PD di Vinci, si è svolta l’assemblea comunale con all’ordine del giorno il rinnovamento della segreteria del partito locale. Nelle ultime settimane a seguito dei congressi nei circoli PD del comune di Vinci, dal voto degli iscritti, è stato riconfermato Francesco Redditi, segretario Unione comunale, presidente assemblea comunale e referente donne democratiche Claudia Heimes, segretaria circolo di Vinci Sara Giotti, segretaria circolo di Sovigliana Veronica Marradi, segretaria circolo di Spicchio Laura Pasquinucci, segretario circolo di Vitolini Massimo Peruzzi, segretaria GD Sofia Ugolini, tesoriere Pietro Bonci. Responsabile comunicazione Chiara Torrigiani, responsabili organizzazione Clarissa Pasquali e Lorenzo Micheli e delegata ai rapporti con l’amministrazione Daniela Fioravanti.

"Per prima cosa - afferma il segretario Redditi - ci tengo a ringraziare le iscritte e gli iscritti per aver rinnovato la loro fiducia nei miei confronti al termine di questo percorso congressuale. Questo rappresenta per me un grande onore ed una responsabilità ancora più grande. Affronteremo i prossimi anni con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo centrale degli iscritti nella vita del partito, perché è dalla partecipazione, dall'ascolto e dal confronto che nasce una politica capace di interpretare i bisogni della comunità. Il nostro punto di forza continuerà a essere il radicamento sul territorio, costruito attraverso relazioni, presenza e impegno quotidiano. In questo percorso saranno fondamentali il rapporto con le Case del Popolo, presìdi storici di socialità e partecipazione, e la collaborazione con l'amministrazione comunale, con la quale condividiamo un dialogo costante e costruttivo nell'interesse di Vinci e dei suoi cittadini.

Le sfide che abbiamo di fronte sono importanti e potremo affrontarle al meglio grazie alla nuova segreteria che si è formata a seguito di questo congresso. Un gruppo unito, competente e motivato, che saprà mettere a disposizione energie, idee e sensibilità diverse. Crediamo in un partito in cui il valore del "noi" prevalga sempre su quello dell'"io", perché i risultati più significativi si raggiungono solo attraverso il lavoro di squadra e la partecipazione".

Fonte: Pd Vinci